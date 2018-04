Mostre, cibo e relax. Ferrara invasa dai turisti per Pasquetta

di Simone Pesci

Pasquetta soleggiata, Pasquetta fortunata. Migliaia di persone, approfittando della bellissima giornata soleggiata e della temperatura primaverile, hanno deciso infatti di trascorrere il lunedì dell’Angelo a Ferrara, per quella che è stata una delle prime gite fuori porta stagionali – almeno per quelli che non hanno trascorso fuori da casa l’intero weekend -, fin qui frenate dal maltempo e dalle temperature che poco c’entravano con il periodo.

I turisti – per lo più italiani provenienti da zone limitrofe, nel mix dialettale in giro per il centro quello veneto la faceva da padrone – oltre che di macchina fotografica, cartina e zaino in spalla, si sono dovuti dotare anche di pazienza. Tantissimi, desiderosi di visitare il Castello Estense e la “Collezione Cavallini-Sgarbi”, hanno stipato per tutta la giornata il cortile del Castello, con le file che a tratti correvano parallele all’ideale ring delimitato dalle palle di cannone. Ad allietare l’attesa anche i tamburi, le chiarine e i costumi della contrada di San Benedetto, che alle 11.30 ha effettuato il consueto omaggio al Duca per la sorpresa degli avventori meno preparati alle vicende estensi del Palio.

Si sono registrate code anche al Palazzo dei Diamanti per la mostra “Gli stati d’animo” e per visitare le sale della Pinacoteca Nazionale. Chi aveva poca voglia di passare la Pasquetta in fila, comunque, non si è perso d’animo, scegliendo di passeggiare sulle Mura o per il centro storico, gustando le tipicità enogastronomiche di Ferrara e riposando sul Listone, come due turiste che hanno deciso di fare il pieno di melatonina sotto il campanile del Duomo.

Un Duomo che ha lasciato un po’ a bocca asciutta. A causa della riqualificazione in corso, infatti, alla gente non è stato possibile vedere con i propri occhi quello visto sulle foto delle guide turistiche.

Ferrara, comunque, si dimostra una delle città d’arte più ambite, come conferma l’assessore alla Cultura Massimo Maisto: “L’anno scorso è stato record di presenze, nei primi 3 mesi di quest’anno si è fatto addirittura meglio dello stesso periodo del 2017, ci sono delle ottime premesse”. E, anche Pasqua, non ha fatto eccezioni. “Sabato e domenica (la vigilia e il giorno di Pasqua ndr), il Castello ha fatto 4 mila visitatori, oggi farà altrettanto. Molto bene anche gli alberghi e i ristoranti; siamo molto soddisfatti”.