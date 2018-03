Ciclo di conferenze sugli stati d’animo della fin de siècle

Palazzo dei Diamanti presenta una nuova proposta culturale invitando autorevoli nomi del mondo scientifico, musicale e letterario a parlare di stati d’animo, in occasione della mostra omonima aperta fino al 10 giugno.

Gli stati d’animo della fin de siècle sono al centro di un ciclo di conferenze che approfondiscono, da punti di vista differenti, l’interesse che al passaggio tra ottocento e novecento spinge scienziati, letterati e musicisti ad esplorare i labirinti del cuore, in sintonia con il percorso degli artisti.

Prosegue il viaggio nell’immaginario degli anni inquieti ed esaltanti, parallelamente alla mostra stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni, con tre focus nel mese di aprile che si addentreranno nelle relazioni tra scienza e arte, per voce del neuroscienziato cognitivo Vittorio Gallese, tra gli scopritori dei neuroni specchio e delle basi fisiologiche dell’empatia, per poi immergersi nella musica degli stati d’animo, con la conferenza-concerto di Giovanni Bietti compositore e divulgatore musicale, celebre autore della trasmissione radiofonica di rai radio 3 “Lezioni di musica”, e infine gettare uno sguardo alla letteratura del profondo con l’intervento di Marco Bazzocchi, uno dei massimi esperti in ambito italiano tra otto e novecento nelle sue connessioni con i fenomeni artistici

Il primo appuntamento sarà giovedì 5 aprile, ore 17 presso la sala Estense. Il nome dell’incontro sarà “Empatia ed esperienza estetica. Una prospettiva neuro scientifica”. Presente il neuroscienziato cognitivo Vittorio Gallese.

Negli ultimi decenni le neuroscienze hanno manifestato un crescente interesse nei confronti dell’arte e dell’estetica. La ricerca in quest’ambito è volta a studiare il sistema cervello-corpo per comprendere in cosa consista l’esperienza estetica degli oggetti che oggi denominiamo ‘artistici’. La nozione di ‘estetica’ è declinata secondo la sua originale etimologia: aisthesis, cioè percezione del mondo attraverso il corpo. I risultati delle ricerche suggeriscono che il nostro rapporto empatico con le immagini ha una forte base corporea, perché il corpo ne è lo strumento principale di ricezione. Queste recenti acquisizioni consentono di affrontare i temi dell’arte e dell’estetica da una prospettiva nuova che indaga insieme le risposte del cervello e del corpo, mettendo in luce le componenti ‘invisibili’ indotte dal visibile

Il secondo appuntamento sarà giovedì 12 aprile, sempre presso la sala Estense alle ore 17. Ospite di questa giornata sarà il compositore Giovanni Bietti con l’incontro intitolato “musica dagli affetti, musica dei sentimenti, musica degli stati d’animo”.

Una delle caratteristiche più forti e specifiche della musica occidentale, a partire almeno dal secondo cinquecento, è sempre stata considerata la capacità di penetrare e rivelare le emozioni, le sensazioni, l’interiorità, di rendere eloquente ed espressivo ciò che con le parole non si riesce a dire, «dar voce al silenzio», come scrive Wagner. Ma l’esplorazione della sfera intima prende, nel corso dei secoli, nomi differenti: nell’epoca barocca si parla di “affetti”, alla fine del settecento e per gran parte dell’ottocento di «sentimenti», mentre alla fine del secolo si affaccia l’idea dello “stato d’animo”, spesso mutevole, irrequieto e in continua trasformazione. E a queste diverse definizioni corrispondono, naturalmente, poetiche e tecniche musicali profondamente differenti tra loro.

Il terzo e ultimo appuntamento, lunedì 16 aprile, vedrà Marco Bazzocchi nell’incontro “Arte, letteratura e indagine nel profondo alle soglie della modernità”. Mito, sogno e malinconia. Il mito, come ripresa di una unità dell’uomo con il cosmo, la malinconia, come nuova condizione della modernità che si espande dall’ interiorità femminile a quella maschile, il sogno, come condizione specifica della nuova analisi psichica di primo novecento. Il percorso partirà da “Malombra” di Fogazzaro e da “Fosca” di Tarchetti per arrivare al “Fuoco” di d’Annunzio, con riferimenti anche alla cultura francese, in particolare a Proust.