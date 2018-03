Occhiobello passa alla battaglia per il ponte sul Po

di Martin Miraglia

“L’unica cosa certa fin qui è che di certo non c’è niente, se non che sappiamo una data dopo la quale cominceranno i lavori ma non di preciso quando, che il traffico pesante e pubblico da lì non passerà e che continuiamo a puntare sui tre turni di lavoro per coprire le 24 ore anche durante i festivi”. È questo il quadro che l’assessore ai lavori pubblici e al trasporto urbano del comune di Occhiobello Davide Valentini ha fatto nel corso del consiglio comunale di mercoledì sera dopo un riepilogo degli incontri avuti e degli sforzi fatti fin qui dall’amministrazione del polesine per evitare un incubo logistico che si scatenerebbe con la chiusura del ponte sul Po che collega Ferrara con il Veneto lasciando come unica alternativa il flusso autostradale.

“Nella prima riunione che abbiamo avuto il 5 febbraio insieme ai colleghi di Ferrara si prospettavano lavori per tre mesi nel caso di una chiusura totale del ponte, e di 4 o 5 con l’instaurazione del senso unico alternato, tanto che in quell’occasione stavamo ragionando di resistere per accorciare i lavori”, spiega sempre Valentini dopo aver citato le cifre del progetto mentre ripercorre la cronistoria degli incontri con Anas — il cui comportamento viene giudicato come “discutibile” da alcuni consiglieri.

“Il 5 marzo ci siamo trovati con i rappresentanti delle Province, i Comuni, Tper e Ami”, spiega ancora Valentini, “e in quell’occasione sono stati prospettati i cinque mesi di chiusura”. Da quel momento è stato proposto il traffico alternato, sono stati comunicati ad Anas gli oneri aggiuntivi per garantire la mobilità, non previsti dall’ente durante l’assegnazione dei lavori, è stata chiesta ad Autostrade l’esenzione del pedaggio agli utenti — accordato, se qualcun altro copre i costi — ed è partita anche una lettera al Ministero dei trasporti.

Nulla però che abbia avuto un impatto reale, e ora il Comune polesano decide di passare alla battaglia. “Dal 5 marzo non sono ancora arrivate convocazioni da parte degli ingegneri che si erano dimenticati di essersi spesi con gli amministratori locali per la conclusione dei lavori in 3 mesi”, spiega il primo cittadino Daniele Chiarioni, “abbiamo anche insistito e provocato con i giornali, perché forse l’Anas ha paura della stampa e di alcune trasmissione televisive invasive. Abbiamo avuto una certa disponibilità a far montare il caso, e lo faremo se sarà necessario perché non è possibile essere trattati da sudditi e non avere certezze”, è la tuonata.

Rabbia composta che Chiarioni giustifica col fatto che anche nell’ipotesi di un senso unico alternato rimarrebbe comunque tagliato fuori il traffico pesante e anche quello pubblico che inoltre non potrebbe circolare in autostrada se non con pullman appositi, perché i mezzi che permettono di circolare in piedi, quelli del trasporto locale, non sono ammessi sulla rete.

L’amministrazione dà quindi lettura del documento redatto, da mettere ai voti, in cui pressa ancora una volta Anas e Ministero dei trasporti a “fare in modo che l’interruzione del traffico sia la più limitata nel tempo (prevedendo i lavori anche nei giorni festivi e di notte)”, “sostenere i costi del pedaggio autostradale per il periodo di esecuzione dei lavori”, “patrocinare gli oneri aggiuntivi derivanti dalle necessarie deviazioni” e “prevedere la possibilità di collegamenti ferroviari tra le stazioni di Occhiobello, Pontelagoscuro e Ferrara anche con fermate straordinarie dei treni regionali veloci”, oltre a chiedere alla Provincia di Rovigo e alla Regione Veneto “di affiancare gli amministratori locali in questa battaglia a difesa di un territorio che verrà esposto a duri colpi sociali ed economici a causa di un intervento sicuramente necessario ma provocato da colpevoli negligenze passate”.

Un documento che trova il consiglio compatto ed è votato favorevolmente all’unanimità dei 13 consiglieri presenti. Ora, rimane da attendere la nuova convocazione di Anas, “ma se manderanno scalzacani senza l’autorità per decidere ne pagheranno le conseguenze”, è l’ultimo monito del sindaco Chiarioni.