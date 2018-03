Sabato di controlli a Comacchio, quattro denunce

Comacchio. È stato un sabato denso di controlli nel territorio comacchiese quello a cui hanno dato vita i carabinieri.

Nella nottata, il servizio che ha visto partecipare gli uomini del Norm con il supporto del personale della Cio (Compagnia Intervento Operativo) del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, ha portato alla denuncia in stato libertà per guida sotto l’influenza di alcool di S.E., un 62enne di Codigoro, e B.M., una slovacca di 36 anni residente a Comacchio. Entrambi sono stati trovati ubriachi alla guida e per entrambi è scattato anche il ritiro della patente.

Nella mattinata i carabinieri della stazione di Porto Garibaldi hanno denunciato altre due persone. La prima è un 45enne indiano che non ha esibito il permesso di soggiorno né i documenti d’identità alla richiesta dei militari e la seconda è un 30enne romeno, domiciliato a Roma, che è stato fermato alla guida e ha mostrato una carta di circolazione con revisione periodica falsa.