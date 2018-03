Scherma. Tante soddisfazioni a Caserta per i giovani estensi

Tornano da Caserta con tante soddisfazioni i giovanissimi spadisti ferraresi dell’Accademia di scherma “G.Bernardi”, che hanno partecipato alla seconda prova nazionale di spada “Trofeo Kinder Sport +”, riservata agli under 14 e valida per la qualificazione alla fase finale che si svolgerà a metà maggio a Riccione.

Nella categoria Giovanissimi (nati nel 2006) superbo 2° posto di Alessandro Poli su quasi 150 atleti; nel girone iniziale Poli ha vinto nettamente cinque assalti perdendone solo uno, risultato che ha permesso al “rosso” mancino di Santa Maria di prendere la ventiseiesima posizione del tabellone di eliminazione diretta saltando così la prima diretta per entrare nei 128. Per entrare nei 64 ha battuto Antonio Dedi del Cus Pavia; per i 32 ha sconfitto il carrarese Tommaso Cobal; successivamente ha vinto nettamente per entrare nei 16 contro Filippo Revolfato del C.S. Castelfranco Veneto; nell’assalto valido per i primi 8 ha vinto su Tommaso Pensato di Ancona; nei quarti si è trovato di fronte Federico Florini della Panaro Modena e dopo un bel assalto tecnico la vittoria è andata al portacolori biancoblu; in semifinale bella vittoria su Gabriele Bernardini del C.S. Foligno; la finale purtroppo è andata a favore di Leonardo Cortini del C.S. Forlivese, ma Alessandro è riuscito a tenere testa al numero d’Italia perdendo di una sola stoccata per la fine del tempo.

Nella categoria Maschietti (nati nel 2007) arriva il 3° posto per Pietro Baldazzi, al primo anno nelle competizioni ufficiali, su 130 partecipanti. Cammino identico al compagno più grande per il piccolo mancino ferrarese con una sola sconfitta subita nel girone iniziale; per i 64 ha sconfitto il catanese Gabriele Zanghì; successivamente ha battuto il salernitano Alessandro Varriale per entrare nei 32; netta vittoria per 10 a 1 contro il leccese Alessandro Ingrosso per entrare nei 16; per entrare negli otto sconfigge il bergamasco Mattia Fassi con un finale al cardiopalma che ha visto il ferrarese rimontare due stoccate e vincere di una sola; ai quarti vittoria netta sul salernitano Mauro Senatore; purtroppo il cammino di Pietro si è interrotto in semifinale contro l’atleta del Club Scherma Casale Ettore Leporati per 10 a 5.

Nella spada femminile Giovanissime, Martina Caridi ha tirato un girone perfetto, subendo solo nove stoccate dalle avversarie e guadagnando così la seconda posizione del tabellone di eliminazione diretta. La seconda parte di gara è stata condizionata dalla troppa tensione nervosa di dover far bene che ha giocato un brutto scherzo alla forte spadista ferrarese terminando prematuramente il suo cammino per entrare nelle prime 16.

Nella spada maschile Ragazzi Federico Giatti è stato autore di una gara nervosa tirata al di sotto delle sue potenzialità, perdendo di una sola stoccata alla prima eliminazione.

Molta soddisfazione per il tecnico della società ferrarese, Alvise Porta, che ha seguito, sofferto e gioito con i suoi atleti in questa trasferta ma che si raccomanda di continuare a lavorare a testa bassa in Accademia.

Il prossimo appuntamento per i giovanissimi spadisti ferraresi sarà a Faenza a metà aprile per la terza ed ultima prova interregionale.