San Benedetto festeggia il suo patrono a colpi di arco storico

La festa patronale dedicata a San Benedetto si apre con la IX edizione del torneo del Duca Ercole, valevole per il campionato regionale di tiro con l’arco storico, e il IV memorial Antonio Maccanti per ricordare il fondatore della compagnia arcieristica del Rione.

Anche quest’anno la Contrada ha ospitato arcieri provenienti da diverse città della nostra regione, ma anche dal Veneto e dalla Toscana, per un totale di 19 Compagnie e 87 partecipanti. La location scelta per quest’anno è caduta sulla parte di sotto mura che va dalla scuola di ragioneria al torrione del Barco (incrocio via Bacchelli – via Porta Catena), ma a causa delle cattive condizioni meteo tutto il torneo è stato spostato allo Stop&Go di via Padova, una struttura che ha permesso la perfetta realizzazione della manifestazione.

Dopo la gara i partecipanti si sono spostati nella sede del Rione in via Biagio Rossetti 5 per il pranzo e per il memorial Maccanti, il quale ha visto vincitore l’arciere Agostino Cilloni, appartenente al gruppo degli Arcieri della Notte di Reggio Emilia.

La giornata si è infine conclusa con le premiazioni, divise per categorie, della gara della mattina: Paggi 1° classificato Ivan Zanellato del gruppo arcieri val d’Enza (RE) e 2° Francesco Saletti degli arcieri del Borgo (FE); Arco Storico Messeri 1° classificato Giovanni Chiozzi degli arcieri del Borgo, 2° Walter Catellani del gruppo Maestà della Battaglia (RE) e 3° Giorgio Rossi anch’esso degli arcieri del Borgo; Foggia Storica Messeri 1° classificato Pietro Canovi del gruppo Maestà della Battaglia, 2° Juri Casotto del gruppo Athenstina (FE) e 3° Marco Fogli del gruppo arcieri dell’Aquila Bianca (FE); Arco Tradizionale Messeri 1° classificato Pierangelo Zanellato del gruppo arcieri Val d’Enza, 2° Agostino Cilloni del gruppo Arcieri della Notte e 3° Mauro Bianchetti del gruppo Maestà della Battaglia.

Per le dame, invece, nella categoria Arco Storico si sono classificate 1° Debora Pavani del gruppo degli Arcieri del Reno, 2° Patrizia Parolini del gruppo Athenstina e 3° Silvia Baravelli degli arcieri del Borgo; per la categoria Foggia Storica Dame la 1° classificata è Susy Pozzati degli arcieri dell’Aquila Bianca, 2° Lorenza Costa del gruppo Athenstina e 3° Asia Poltronieri degli arcieri del Borgo, mentre per la categoria di arco Tradizionale Dame si è posizionata 1° Alice Gubellini del gruppi degli arcieri di YR, 2° Anna Corridori del gruppo Maestà della Battaglia e 3° Roberta Cavani degli Arcieri della Notte.

La fine di questa giornata non preclude però quella della festa: il prossimo appuntamento è quello dei tornei musici e sbandieratori, che negli anni sono stati motivo di aggregazione per diversi gruppi di atleti provenienti da tutta Italia.