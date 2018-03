Fipsas di serie A2, in gara sette formazioni ferraresi

La scorsa settimana è stata presentata l’attività più importante della Fipsas a livello nazionale, il campionato italiano per squadre di società. Tutte le formazioni agonistiche d’Italia prendono parte ai trofei di serie A 1-A 2-A 3-A 4-A 5-A 6.

Le formazioni del Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Repubblica di San Marino partecipano al trofeo di serie A2. Il trofeo di serie A2 2017 vide gli ottimi risultati della Canne Estensi Colmic che giunse quarta e gli Amici per la Pesca 2011 Tubertini che giunse al quinta garantendosi entrambe la promozione al campionato superiore.

Al trofeo di serie A2 2018 prenderanno parte sette formazioni ferraresi e precisamente due squadre ciascuno per Canne Estensi Colmic, Amici per la Pesca 2011 Tubertini e Cannisti Renazzesi Colmic, una squadra per la Psfe Casumaresi Tubertini.

Il trofeo di serie A2 2018 è articolato in sei prove e prenderà il via il giorno 29 aprile sul Canal Bianco a Piantamelon di Rovigo, seconda e terza prova nei giorni 26 e 27 Maggio sul Cavo Lama a Novi di Modena, quarta prova il giorno 22 luglio sul circondariale ad Ostellato Ferrara, quinta prova il giorno 2 settembre nel Fiume Brian a Venezia, sesta ed ultima prova il giorno 23 settembre sul campo di gara del fiume Mincio a Peschiera del Garda.

Ha preso il via, domenica scorsa 11 marzo, il campionato provinciale a tecnica Feeder sul campo di gara del Po di Volano a Medelana con le vittorie di settore di Marco Govoni della Cannisti Renazzesi Colmic ( assoluto con 8,390 kg. di pescato ) Cristiano Vanzini della Canne Estensi Colmic, Marco Brina e Leonardo Gentile della Ps Fe Casumaresi Tubertini, Paolo Rimondi del Circolo Pescatore Sensas. Domenica prossima 18 marzo prende il via il campionato provinciale individuale con prima serie e stopper sul campo di gara di Medelana.