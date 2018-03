Primavera Spal, tre punti d’oro a Venezia

di Davide Soattin

Nel pomeriggio in cui la Spal dei grandi annienta e domina il Bologna in un derby da batticuore, la Primavera biancazzurra fa altrettanto e, sul terreno pesante del centro sportivo di Mogliano Veneto, batte per 1 a 2 il Venezia, conquistando tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione e per l’aggancio alla zona play-off. Tra lagunari e ferraresi succede tutto nei minuti finali del secondo tempo.

Partono meglio i padroni di casa, bravi a rendersi subito pericolosi con Pimenta al 5’. Il centrocampista veneto tenta il tiro da fuori senza però creare grattacapi al portiere avversario Seri, attento nell’occasione a parare e fare buona guardia anche dieci minuti più tardi quando la conclusione dell’attaccante degli arancio-verdi Pozzebon finisce alta di poco sopra la traversa.

In un primo tempo abbastanza bloccato in cui i veneti attaccano sulla corsia di destra e i biancazzurri prediligono il gioco di rimessa, la risposta degli ospiti arriva al 26’ con Parolin, sfortunato nel momento del tiro con la palla che sfiora il palo lontano ed esce a lato non di molto.

Sul tentativo dell’attaccante estense si concludono anche le occasioni degne di nota di una prima frazione di gioco deludente e avara di palle gol clamorose, eccezion fatta per alcuni sussulti ambo le parti, oggettivamente poco incisivi e caratterizzati da errori dettati dal maltempo e dalla fitta pioggia battente delle ultime ore.

Voltando pagina, il copione dei primi venti minuti del secondo tempo è lo stesso della prima frazione di gioco. La gara non si sblocca e per assistere alla prima vera azione saliente della ripresa bisogna attendere il bolide del numero undici lagunare Fasan, protagonista di un missile ben parato dal guardiano spallino Seri al 72’, provvidenziale a ripetersi anche all’84’ dopo un colpo di testa pericoloso di Santinon.

Due minuti più tardi, proprio nel momento in cui le due squadre sembravano non avere le energie necessarie per prevalere l’una sull’altra, mostrando i primi segni di stanchezza, arriva il vantaggio spallino. A segnare la prima rete dell’incontro è Russo, geometrico nel trovare l’angolo giusto ed insaccare il gol che vale lo 0 a 1.

Cottafava e ragazzi, però, non hanno nemmeno il tempo per esultare e godersi il momento che, a due minuti dalla fine dei novanta regolamentari, un’ingenuità difensiva di un difensore ferrarese, autore di un tocco di mano in area, concede agli avversari un calcio di rigore importantissimo per le sorti dell’incontro. Si incarica della battuta dagli undici metri Fasan, freddo realizzatore della rete del pareggio lagunare che, per gli uomini di Stefano Daniel purtroppo, dura poco meno di un giro di lancette.

Messa palla al centro, infatti, i biancazzurri gettano il cuore oltre l’ostacolo e, al 90’ esatto, trovano la rete del nuovo e definitivo sorpasso con il centrocampista Maranzino, astuto nel provare a calciare da fuori area e sorprendere Barlocco con tanto di beffa al foto-finish per gli arancio-neri, punto esclamativo finale di un incontro fondamentale per le sorti del campionato delle giovani leve di casa Spal

Alla luce dei risultato maturato alle porte della Serenissima, i biancazzurri si assestano al quinto posto in classifica, in piena zona play-off, con 27 punti all’attivo. Sabato prossimo appuntamento sulla carta abbordabile per gli uomini di Cottafava, impegnati a Carpi con il fanalino di coda del girone A del campionato di Primavera 2.

VENEZIA-SPAL 1-2

VENEZIA: Barlocco, Faggian, S.Tagliapietra, Stechie, Cigagna, Santinon, Pimenta (dal 64’ Simeoni), Zennaro, Pozzebon (dal 49’ Morello), Rossi (dall’83’ M.Tagliapietra), Fasan. All.: Stefano Daniel

SPAL: Seri, Boccafoglia, Martina (dal 91’Coulange), Scarparo, Barbosa, Esposito, Artioli, Maranzino, Clement, Parolin (dal 61’ Russo), Petrovic (dal 67’ Cuomo). All.: Cottafava

Marcatori: 86’Russo (S), 89’rig.Fasan (V), 90’Maranzino (S).

Ammoniti: 57’Boccafoglia (S)