Elezioni, basta un po’ di buonsenso

Gent. Direttore

in questi giorni ho ascoltato tutti i candidati alle elezioni, di domenica quattro marzo 2018, raccontare i loro programmi e le cose che faranno se noi cittadini li eleggeremo.

Parlando con chi si incontra al lavoro, al mercato o anche fermandomi col vicino mentre si passeggia, la considerazione che sento fare è sempre la stessa: ma perché per governare non si usa un po’ di buon senso?.

Le persone, che andranno a votare, leggono, si informano e si chiedono come sia possibile che sono stati fissati, ormai da tempo, obiettivi che prevedono la sostenibilità ambientale e poi si continuano a costruire impianti di ogni tipo, che immettono nell’aria sostanze tossiche, quando ormai sappiamo, per certo, che l’ambiente in cui viviamo è responsabile di diverse patologie per l’uomo che, negli ultimi decenni, sono aumentate in maniera significativa, per la presenza di inquinanti nell’aria, nell’acqua, nel suolo e quindi anche negli alimenti.

Eppure il legislatore concede incentivi anche se si sa che viviamo in uno dei territori con la maggior presenza di polveri sottili.

Allora ci si chiede cosa conta di più? La salute dei cittadini o no?

L’aria di tutta la Pianura Padana è piena di inquinanti, non cambia nulla se i fumi sono immessi in Emilia-Romagna, o in Lombardia, o nel Veneto, regioni che confinano con la nostra provincia, quello che salta agli occhi è la crescita esponenziale degli sforamenti da micropolveri che ogni anno aumentano, con conseguente aumento di sintomatologie causate dalle stesse polveri, a carico di una buona percentuale dei residenti.

Solo in Emilia Romagna si contano circa 170 impianti a biomasse, 9 termovalorizzatori, che regalano particolati pericolosi e CO2.

Vogliamo credere che chi sarà eletto terrà conto di queste preoccupazioni e riesca a raggiungere gli obiettivi che l’Italia si è data, ovvero meno tredici per cento di emissioni di CO2 entro il 2020, rispetto ai livelli del 2005 e meno trentatré per cento entro il 2030, su base 2005, nei settori trasporti, civile, piccola industria, agricoltura, rifiuti.

Fiorella Barioni