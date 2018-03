Il latitante delle campagne finisce in carcere

Portomaggiore. Lo hanno trovato in un casolare nella campagna di Portomaggiore, a pochi chilometri di distanza da dove fu catturato quattro anni fa dopo altrettanti anni di latitanza. Il pregiudicato rumeno Paul Danut Batog, 22 anni, torna in carcere dove deve scontare la pena di 8 mesi di reclusione per il reato di evasione.

Il giovane – senza fissa dimora nel territorio nazionale – è stato arrestato lo scorso 28 febbraio dai carabinieri delle Stazioni di Argenta e Portomaggiore nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Ferrara, ed eseguito con il determinante supporto di una squadra della “Cio” (Compagnia Intervento Operativo) del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre.

Il catturando, individuato a seguito di incalzanti indagini, è stato bloccato in un casolare occupato da braccianti agricoli sito nell’agro di Portomaggiore e al termine delle operazioni è stato tradotto presso la casa circondariale di via Arginone dove vede espiare la condanna di 8 mesi di reclusione per l’evasione commessa mentre scontava la detenzione domiciliare per furto aggravato.

Si tratta dell’esecuzione della condanna per il fatto accaduto ormai quattro anni fa quando il giovane pregiudicato – sul cui capo pendeva un mandato di arresto europeo emanato dall’autorità giudiziaria rumena, che aveva spiccato il mandato di cattura nel 2010 per una serie di reati compiuti in Romania, fra i quali un furto aggravato – evase per sfuggire all’arresto.

Nel febbraio del 2010 era già stato arrestato dalla squadra mobile di Ferrara, che lo aveva trovato in un fondo agricolo della zona di Argenta nel corso di controlli anticrimine che avevano portato all’identificazione di 17 persone della stessa nazionalità. All’epoca il pregiudicato era stato ammesso, in attesa dell’estradizione, agli arresti domiciliari presso un’azienda agricola del luogo.

Da quell’azienda però, consapevole della sicura condanna da scontare in galera, a un certo punto era scomparso facendo perdere le proprie tracce, nonostante le ricerche attivate immediatamente dai carabinieri.

E’ stato quindi successivamente inserito in uno specifico piano di ricerca, con attività investigative estese in ambito internazionale, e dichiarato latitante con Decreto emesso dalla Corte di Appello di Bologna. A suo carico è stato avviato uno specifico progetto investigativo, condotto congiuntamente con i carabinieri del Comando Provinciale di Ferrara, che si è concluso nel 2014 quando nel corso di servizi sul territorio di controllo sulla presenza di stranieri irregolari, i militari hanno deciso di passare al setaccio diversi fondi agricoli.

Dopo aver raccolto diversi indizi che potevano portare a rintracciare Danut Paul Batog, i carabinieri hanno effettuato una verifica domiciliare riuscendo così finalmente a trovarlo e a portarlo in carcere. Dopo la condanna, ora sconterà la sua pena in via Arginone.