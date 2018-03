Rubavano nei negozi, denunciata un’intera famiglia

Portomaggiore. Rubavano profumi, prodotti per l’igiene e la cosmesi in alcuni esercizi commerciali di Portomaggiore per poi rivenderli. Nei guai una famiglia di origine romena, composta da cinque persone tra fratelli e cugini di età compresa tra i 18 e i 24 anni, tutti impiegati come operai in un’azienda ortofrutticola del luogo.

I cinque sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e ricettazione di prodotti cosmetici. I reati, che hanno cagionato danni per 800 euro circa, sono stati commessi ai danni di esercizi commerciali di Portomaggiore.

Grazie alle perquisizioni domiciliari eseguite dai carabinieri presso le abitazioni degli indagati sono stati recuperati tutti i prodotti asportati (profumi di varie marche e prodotti per la cosmesi femminile) che erano celati nei sottofondi di alcune valigie.

L’operazione è stata effettuata nel corso della mattinata di venerdì nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara, nel quale è stato impiegato anche un team della “Cio” (Compagnia Intervento Operativo) del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre (VE) e gli uomini della Stazione di Portomaggiore che hanno proceduto all’identificazione e alla successiva denuncia in stato di libertà alla procura delle cinque persone.

Nel contesto dello stesso servizio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore e della Stazione di Argenta, supportati dalla polizia municipale dell’Unione delle Valli e Delizie, hanno proseguito nei controlli – in corso dagli scorsi mesi – per verificare l’eventuale occupazione abusiva di immobili e la regolarità dei titoli abitativi in alcune abitazioni dei Comuni di Argenta e di Portomaggiore.

Proprio ad Argenta i militari hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini pakistani residenti in Veneto e in Toscana che, sebbene risultati regolari sul territorio nazionale, erano sprovvisti dei relativi documenti. Sono ora in corso specifici accertamenti sulla regolarità della posizione abitativa dove sono stati trovati a dimorare (contratti locazione, agibilità edifici, certificazioni previste).