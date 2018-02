‘Noi con l’Italia’ presenta alla città i suoi sei punti cardine

di Simone Pesci

Impresa, tasse, banche, scuola, lavoro e famiglia. Sono i sei punti cardine sui quali ruoterà la campagna elettorale della formazione politica ‘Noi con l’Italia’, che si è presentata a Ferrara martedì sera. L’ex viceministro all’economia Enrico Zanetti ha spiegato ai ferraresi le idee principali del programma, che vanno “dalla deburocratizzazione” fino alla “Flat tax”, proposte che come base hanno il fatto che “sposiamo le idee del centrodestra, ma non amiamo gli estremismi e guardiamo con fastidio le componenti chiassose”.

Zanetti tocca subito il tema della ‘Flat tax’ uno dei terreni di battaglia più caldi di questa campagna elettorale. “Proponiamo – informa – insieme a Forza Italia aliquota comune del 23%, e una no tax area per redditi fino a 12 mila euro lordi. Nelle fasce 0-12 mila euro, quindi, niente tasse, da 12 a 55 mila l’aliquota sale a progressivamente fino a raggiungere il 23% per i redditi sopra 55 mila. Oggi c’è una progressività espropriativa con l’aliquota del 38% che scatta da 28 mila euro in su e che uccide il ceto medo italiano”.

Per l’ex viceministro è un intervento “che si può fare in una legislatura, non dal primo anno”, e che andrebbe a costare “9 miliardi di euro, dimensionalmente paragonabili ai famosi 80 euro di Renzi e a quella roba che sta proponendo adesso il Pd di dare altrettanti 80 euro a figlio”.

Zanetti si espone anche sul tema degli istituti di credito, anche per il suo ruolo di membro della Commissione di inchiesta sulle banche. “Non sparo – afferma – sul meccanismo ‘bail in’ a prescindere. Penso sia giusto che quando i guadagni sono privati, le perdite non debbano essere pubbliche, quando però le perdite si determinano perché il sistema non ha funzionato il ragionamento cambia”. Su Carife, spiega Zanetti, sono stati rilevati “elementi di opacità clamorosa”, ed è evidente che “non hanno funzionato i sistemi di controllo”, con l’aggravante che, nonostante tutto, “sono stati riconfermati i vertici di Bankitalia”. Basteranno quindi i 100 milioni di euro previsto dal Fondo per il ristoro? “No, perché solo in Veneto gli azionisti ci hanno rimesso 1 miliardo e mezzo di euro”.

“Non posso avere certezze – commenta l’ex viceministro -, ritengo però che ci siano i presupposti che i 100 milioni diventino l’antefatto per un qualcosa di più sostanzioso. Se fra 3 mesi ci sarà un governo di centro destra la volontà è di un certo tipo, se ci sarà ancora il centro sinistra la vedo dura”.

Presente anche Raffaello Vignali, già membro della Commissione delle attività produttive della Camera dei Deputati, il quale afferma che “noi non siamo quelli delle ruspe, quelli dei ‘vaffa’, o quelli che rottamano perché non pensiamo che tutto sia sbagliato, l’obiettivo è partire da quello che c’è di positivo”. In particolare dalla gente, dai lavoratori “perché la dignità non la dà un reddito di cittadinanza”, e dalle famiglie “quelle che costruiscono la società facendo dei figli”: la forza del Paese, infatti, “passa attraverso le persone”.