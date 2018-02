La Pattinatori Estensi è campione regionale

Sembra inarrestabile la forza delle atlete della Pattinatori Estensi che mette a segno l’ennesimo colpo, arricchendo ulteriormente il medagliere societario con ben tre nuove medaglie, due ori e un argento. Sembra inarrestabile la forza delle atlete della Pattinatori Estensi che mette a segno l’ennesimo colpo, arricchendo ulteriormente il medagliere societario con ben tre nuove medaglie, due ori e un argento.

Accompagnate dalla ormai infallibile Cinzia Roana, allenatrice e coreografa estense, quattro squadre dell’agonismo ferrarese sono scese sulla pista del Play Hall di Riccione sabato 10 e domenica 11 febbraio a difendere il titolo regionale conquistato già lo scorso anno.

Per la categoria Quartetti Jeunesse due quartetti in gara sabato: Illusion composto da Agnese Ugatti, Alessia Polastri, Francesca Sorio e Silvia Mondaini ben interpreta la coreografia dedicata al famoso Willy Wonka della fabbrica del cioccolato e si classifica al quarto posto, mentre le ragazze di Fantasy con Alice Vecchi, Aurora Cariani, Giorgia Mantovani e Beatrice Azzari incanta con il suo “Incessante viaggio dell’acqua” e domina la classifica conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di campionesse regionali.

Sempre sabato debutta nella categoria Quartetti il gruppo Pleasure formato dalle più grandi Federica Faccini, Anna Pennini, Giulia Mantovani e la new entry Valentina Gabelli che con un’eleganza sublime presenta il nuovo disco di gara “Dove il mare luccica” e conquista il secondo gradino del podio.

Domenica arriva l’ultima grande soddisfazione con l’intera crew, formata dalle ragazze dei quartetti Jeunesse accompagnate da Giulia Occhilai, Irene Turchi e Martina Fregnani insieme a due piccolissime alla prima esperienza in gara federale: Alice Cornacchia e Carlotta Romagnoli. In pista con “Il misterioso Edward” il gruppo convince ancora i giudici e conquista la seconda medaglia d’oro del campionato nella categoria Gruppi Jeunesse, confermando il titolo già conquistato lo scorso anno.

Infine ma non per importanza arriva anche il riconoscimento più importante, poiché la Pattinatori Estensi si conferma come nel 2017 al primo posto anche nella classifica generale delle società.

Ora al via gli allenamenti per il campionato Italiano Fisr che prenderà il via dal 15 marzo a Conegliano Veneto a al quale parteciperanno di diritto tutte e quattro le formazioni estensi.