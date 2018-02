Carnevale sull’acqua, trionfano i Robotika Sciock

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. E’ la barca Robotika Sciock ad aggiudicarsi la vittoria della settimana edizione del Carnevale sull’acqua, al termine di una seconda partecipatissima giornata in maschera che chiude la manifestazione invernale più caratteristica della cittadina lagunare.

Su un tappeto di coriandoli e tra una folla di partecipanti in gara, coreograficamente disposti in piazzetta Trepponti, gli applausi più forti sono per i robottini del gruppo locale Muovidea di Nadia Vitali. L’associazione sportiva dilettantistica ha stupito la giuria con una barca allegorica ispirata al mondo della robotica, idealmente teleguidata da un joystick e guidata da un navigatore satellitare.

L’allegoria su un futuro telecomandato e sulla figura umana sostituita dall’elettronica ha convinto i giurati, superando nel gradimento le altre undici barche allestite per la competizione. Ai vincitori, dalle mani del sindaco Marco Fabbri, eccezionalmente nei panni di vampiro, la tradizionale forcola comacchiese, il trofeo realizzato dall’artista locale Pierluigi Mangherini.

Insieme a Robotica Sciock, premiati anche, come primi classificati nella categoria gruppi mascherati – i ‘100 Zumba’ della Palestra Zumba Fitness Mad Dani, numeroso e simpatico gruppo dalmata.

Due gruppi sportivi, dunque, sono i premiati di un’edizione che verrà ricordata anche per il numeroso gradimento in termini di visitatori che nelle due tappe domenicali hanno fatto registrare il tutto esaurito nella città dei Trepponti.