Primavera Spal, brutto scivolone ad Empoli

di Davide Soattin

Piove sul bagnato in casa Spal Primavera. I ragazzi di Cottafava, sabato scorso raggiunti nei minuti di recupero dal Cittadella, cadono in trasferta ad Empoli per due reti a zero e rimediano la terza sconfitta in stagione.

A decidere il match, giocato sul pesante terreno del centro sportivo “Monteboro”, la marcatura di Zelenkov, in avvio di gara, e quella di Zini, al ventesimo del secondo tempo. Tra le novità, in difesa, il ritorno dal primo minuto di capitan Boccafoglia, mentre, in attacco, quello del classe 2000 Leon Petrovic, fino all’altro ieri al centro della trattativa di mercato con il Torino.

Per i biancazzurri, quella rimediata in casa della prima forza del campionato, è una sconfitta che deve far riflettere l’intero gruppo, nonostante sia arrivata nel corso di un pomeriggio in cui la Spal è andata più volte vicina al goal con le occasioni create dal nuovo arrivato Esposito, fermato da una prodezza del portiere avversario Meli, dal rientrante centrocampista Maranzino, autore di un tiro al volo terminato alto sopra la traversa, e dal migliore in campo della scorsa settimana Artioli, protagonista di una rasoiata finita di poco a lato dalla porta toscana.

Con la sconfitta rimediata questo pomeriggio, le giovani leve di via Copparo si assestano al settimo posto in classifica con 21 punti, venendo scavalcati dal Cittadella, vincente contro il Parma (3-2), e raggiunti dallo Spezia, vittorioso con la Pro Vercelli (4-1). Ad oggi, i punti di distacco dal primo posto sono sette.

Già a partire da sabato prossimo, Cottafava dovrà confrontarsi con un’altra sfida complicata quando, sul campo del centro sportivo “G.B. Fabbri”, arriverà il Novara, secondo in campionato e vera schiacciasassi del girone A della Primavera 2.

EMPOLI-SPAL 2-0

EMPOLI: Meli, Matteucci, Ricchi, Buglio (dal 78’Apolloni), Canestrelli, Curto, Perretta, Zelenkov (dall’81’ Scapin), Imbrenda (dal 79’ Dos Santos), Zini, Tehe. All.: Zauli.

SPAL: Seri, Russo, Barbosa Vischi, Cannistrà, Boccafoglia, Esposito, Barbosa Avelino (dal 53’ Clement), Maranzino, Petrovic (dal 79’ Ljubic), Artioli, Martina (dal 66’ Parolin). All.:Cottafava.

Arbitro: Di Cariano di Ariano Irpino (AV)

Marcatori: 11’ Zelenkov (E), 66’ Zini (E).

Ammoniti: Buglio, Boccafoglia, Meli, Tehe e Ljubic.