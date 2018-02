“Abbiate il coraggio di essere uomini veri”

di Serena Vezzani

Cento. Una seduta straordinaria, quella del consiglio comunale di ieri sera, che ha visto ospite della sala dell’identità civica di Palazzo del governatore il dottor Cesare Finzi, ferrarese di nascita ed ebreo durante la seconda guerra mondiale: “Abbiamo deciso di celebrare il 27 gennaio in Consiglio Comunale per ribadire l’impegno istituzionale di salvaguardia della memoria” ha dichiarato il sindaco Toselli.

E la testimonianza commossa di Cesare Finzi ha ripercorso la tragedia di un bambino la cui infanzia è stata stroncata dall’emanazione delle leggi razziali, dall’ingiustizia di sentirsi diversi e di doversi nascondere, nonostante “chi poteva essere più italiano della mia famiglia? Mio padre era scappato di casa per poter combattere per l’Unità d’Italia”. Della vergogna che ha provato persino tra i banchi di scuola quando, durante l’esame di terza media, un’insegnante ha etichettato lui e il compagno Nello Rietti come “portatori di una malattia”, come “esseri con la coda”.

Ma la storia di Cesare Finzi è anche una storia di “veri uomini”: perché nel settembre del 1943 lui e la sua famiglia fuggirono da Ferrara per rifugiarsi tra le Marche e la Romagna, dove conobbero la carità e la comprensione di persone che ebbero il coraggio di rischiare pur di proteggerli. Poiché, ha ricordato Finzi, “chi salva un solo uomo salva l’umanità intera”: ecco perché, a 88 anni, continua a raccontare la sua testimonianza soprattutto ai giovani. “Affinché per sempre ricordino di cos’è capace l’uomo, e affinché si ricordino di avere il coraggio di essere uomini veri”.

Il sindaco Toselli ha ricordato infine i nomi di centese Ferruccio Bortoluzzi, recente Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica agli Internati Militari e Civili ferraresi nei campi nazisti alla memoria; Olga Padoa, ebrea, nata a Cento nel 1869, deportata e morta ad Auschwitz nel 1944; Ferruccio Milla, nato a Cento nel 1888, deportato ed è morto ad Auschwitz nel 1944 insieme a tutti i fratelli; Giuseppe Malagodi, nativo di Cento, morto nel campo di sterminio di Gusen (Mauthausen).