Carife, arriva il precedente per chiamare in causa Bper

“E’ il precedente che mancava, il tassello che va a riempire il puzzle delle nostre buone ragioni”. Esulta l’avvocato Antonio Frascerra di Confconsumatori per la notizia che arriva dalla Capitale e che potrebbe riguardare migliaia di risparmiatori Carife. Il tribunale di Roma ha accolto la citazione di Intesa Sanpaolo come responsabile civile nel processo penale che riguarda Veneto Banca e Popolare di Vicenza. “Il caso di Roma – fa notare Frascerra – è speculare a quello di Ferrara. Anche lì le banche liquidate e cedute ad altro istituto di credito vedono gli ex dirigenti accusati di ostacolo alla vigilanza e aggiottaggio”.

Fino ad oggi Confconsumatori, che ha cercato nel corso dell’udienza preliminare del processo per l’aumento di capitale di Carife di chiamare in causa Bper per i risarcimenti, poteva fare leva sulla decisione dell’Arbitro per le controversie finanziarie della Consob, che però non aveva valore vincolante.

Ora invece il gup Lorenzo Ferri ha aggiunto argomentazioni giuridiche sulla legittimazione passiva di Bper “che danno ancor più fondatezza alla nostra richiesta”.

Confconsumatori aveva già incontrato i sostituti procuratori Stefano Longhi e Barbara Cavallo, titolari del fascicolo Carife, per chiedere un incontro con il presidente del tribunale di Ferrara Rosaria Savastano. Lo scopo è quello di chiedere un collegio ad hoc per il processo Carife, con giudici impegnati esclusivamente in quel procedimento per evitare dispendio di tempo ed arrivare alla conclusione del processo già nel’anno in corso ed evitare il rischio prescrizione.

Oltre a questo l’avvocato dell’associazione di consumatori rivendica a maggior ragione, alla luce della decisione romana, di voler “reiterare la nostra richiesta di citazione all’inizio del processo dibattimentale, per riuscire a condannare la banca acquirente a risarcire in solido con gli eventuali responsabili penali i risparmiatori”.