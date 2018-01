Spal Primavera, con il Cittadella è beffa nel finale

di Davide Soattin

Dopo la vittoria di Vercelli, i presupposti per ripetersi e fare bene c’erano tutti. Lo sapeva Cottafava, lo sapevano i suoi ragazzi. Purtroppo non è andata così, o meglio, la Spal coriacea e capace di imporre il proprio gioco la si è vista solo per mezz’ora, e per giunta nel secondo tempo. Ad approfittarne, il Cittadella di mister Beghetto che, sul terreno del “G.B. Fabbri”, strappa un punto al fotofinish e beffa gli estensi proprio sul più bello.

Partita maschia e tanto agonismo sin dai primi minuti di gioco, con numerosi contrasti e animi caldi ambo le parti tant’è che, dopo solo pochi giri di lancette, il direttore di gara è obbligato ad estrarre subito tre cartellini gialli per placare la foga dei giocatori in campo. A differenza dei biancazzurri, molto nervosi e imprecisi, gli ospiti nelle battute iniziali del match, sia per ritmo che per intensità, si dimostrano più padroni del campo e pericolosi in svariate occasioni.

Dopo soli due minuti di gioco, infatti, il Cittadella passa in vantaggio con Pasha, bravo e freddo a trafiggere Seri da posizione ravvicinata, e va vicino a sfiorare il raddoppio con una bomba su punizione di Della Bernardina, terminata di un soffio a lato della porta spallina. Cottafava in panchina è una furia e, imitando quel Allegri “pluriscudettato” allenatore della Juventus, si leva il cappotto rimanendo vestito della sola giacca.

La Spal sembra accusare il colpo basso ricevuto e nonostante il tentativo di costruire la propria manovra, seppur in maniera confusionaria e con lanci lunghi, fa fatica a creare grattacapi dalle parti di Vettorel, eccezione fatta per un tracciante minaccioso di Russo al 27′ e per un tiro innocuo di Cuomo alla mezz’ora.

Sul finale di primo tempo, i padroni di casa provano ad alzare il proprio baricentro e a ad aumentare il pressing al limite dell’area ospite. Al 40′, Russo si fa mezza fascia in solitaria, dribbla la difesa, entra in area e, al momento del tiro, la sua conclusione viene sporcata, dalla retroguardia padovana, in calcio d’angolo. Stessa sorte, due minuti più tardi, per la punizione del nuovo arrivato Esposito su cui interviene l’estremo difensore avversario e si chiudono i primi quarantacinque di gioco.

In avvio di ripresa, più precisamente al 51′, gli estensi trovano il pari con Artioli che, freddo e preciso a trasformare dagli undici metri, pareggia il conto della sfida su calcio di rigore, assegnato per un precedente tocco di mano in area. Cinque minuti più tardi, lo stesso capitano spallino va vicino alla rete del sorpasso. Purtroppo per lui, il suo tiro finisce strozzato a lato dei pali difesi da Vettorel.

Al 60′ arriva il vantaggio della Spal. A segnare, manco a dirlo, ancora Artioli. L’ex Fiorentina, bravo a crederci, ribadisce in rete una maldestra respinta del guardiano veneto e insacca la palla del momentaneo sorpasso biancazzurro, tra la gioia generale della panchina e quella del pubblico assiepato sulla tribunetta di via Copparo.

Il Cittadella non ci sta a perdere e ad inseguire e al 65′, sugli sviluppi di una punizione defilata, sfiora il pareggio con un colpo di testa alto di poco sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte, Esposito va vicino a chiudere i conti, con un missile-terra aria dai venti metri che fa la barba al palo. Tre minuti più tardi, i veneti vanno ancora vicini a ristabilire la parità, ma Seri è attento e fa buona guardia.

A venti dalla fine, Barbosa Avelino ha la possibilità di chiudere l’incontro. Sulla strada del brasiliano però, coordinatosi ottimamente per staccare di testa, ci si mette il palo. Nell’azione successiva, il match point si presenta tra i piedi del nuovo arrivato Cuomo che, a tu per tu con il portiere, si fa ipnotizzare per la disperazione di Cottafava. Nel calcio, si sa, un gol sbagliato può davvero costare molto.

In piena zona Cesarini infatti, ripagati dalla continua pressione esercitata sulla difesa ferrarese negli ultimi dieci di gioco, gli ospiti trovano il gol del pareggio con il solito Pasha che, facendosi spazio nella mischia, fulmina Seri e risponde ad Artioli, siglando la seconda doppietta di giornata e mettendo di fatto la parola fine all’incontro.

In sala stampa, un amareggiato Cottafava ha ammesso la propria delusione: “Oggi vedo il bicchiere mezzo vuoto per come si era messa la partita, poiché eravamo stati bravi a sfornare una prestazione ottima sotto tutti i punti di vista e resto perplesso e amareggiato dal risultato finale che ci ha visto raccogliere un solo punto”.

Al netto del pareggio maturato tra le mura amiche e complice la contemporanea vittorie della Pro Vercelli a Chiavari (2-3), la Spal si porta con 21 punti al sesto posto, in compagnia del Cittadella, e a cinque distanze dal Novara capolista. Sabato prossimo, le giovani leve biancazzurre saranno di scena ad Empoli dove, alle 14.30, affronteranno i padroni di casa in un altro importante scontro diretto.

SPAL: Seri, Russo, Barbosa Vischi, Cannistrà, Scarparo, Esposito, Barbosa Avelino, Ljubic (dall’80’ De Angelis), Cuomo, Artioli, Martina. All. Cottafava

CITTADELLA: Vettorel, Nocerino, Caccin, Della Bernardina, Fornasier, Maniero, Guerra, Borsato (dal 56′ Cervasio), Pasha, Fasolo (dal 46′ Salata), Pizzinato (dall’87’ Barzon). All. Beghetto

Arbitro: Sig. Federico Fontana di Siena.

Marcatori: 2′, 89′ Pasha (C), 53′, 59′ Artioli (S)

Ammoniti: 4′ Guerra (C), 6′ Barbosa Avelino (S), 13′ Cannistrà (S), 21′ Artioli (S), 29′ Maniero (C), 53′ Della Bernardina (C), 70′ Russo (S)