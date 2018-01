La reale utilità dell’impianto di sicurezza nebbiogeno

Il sistema di sicurezza nebbiogeno non è ancora diffusissimo, eppure sono tante le notizie di persone che hanno salvato la loro attività o casa grazie a questa inattesa innovazione che porta nella nostra vita la nebbia come alleato per la nostra sicurezza.

Le notizie delle persone salvate dai nebbiogeni

Spulciando tra le varie notizie, possiamo renderci conto della potenzialità del sistema nebbiogeno, per la tutela della nostra privacy e sicurezza. La Voce del Trentino, ad esempio, ci riporta la notizia del tentativo di furto avvenuto nel bar del bocciodromo a Bolzano. I malviventi non hanno forzato la porta, per paura di far scattare l’allarme, ma hanno sfondato una vetrina con la base di un ombrellone. Hanno cercato di raggiungere la cassa, ma a quel punto sono stati avvolti da una fitta nebbia che non gli ha permesso di portare a termine il loro furto. Un altro giornale riporta il tentato furto in un negozio di occhiali a Urgnano in provincia di Bergamo, anche in questo caso i malviventi non sono riusciti a portare a termine il loro progetto criminale perché il sistema nebbiogeno li ha bloccati. L’anno precedente, lo stesso negozio, era stato visitato da malviventi ma, non essendo presente l’antifurto a nebbiogeno, i ladri hanno lavorato indisturbati e portato via refurtiva per diverse migliaia di euro. Proprio qualche giorno fa, il Corriere Adriatico, riporta la notizia di un tentato furto con spaccata ad una tabaccheria di Castelfidardo, andato a vuoto, anche questo, grazie all’impianto nebbiogeno. Le notizie continuano all’infinito! Torino Oggi pubblica un articolo relativo ad un tentativo di furto in un’oreficeria, reso vano dall’attivazione del nebbiogeno. Stessa sorte per i ladri di appartamenti sulle colline torinesi. In un caso, il sistema nebbiogeno ha permesso addirittura la cattura di malviventi che narcotizzavano le vittime. Leggendo tutte queste notizie ci si rende conto che, per ora, questo è il sistema più avanzato per bloccare le attività dei ladri. La conferma arriva, addirittura, da un ladro pentito ha ammesso che il nebbiogeno è quello che ha gli ha reato il maggior numero di fallimenti nella sua carriera di malvivente. Proprio per questo motivo sono sempre di più le persone che si affidano a questo sistema, in abbinamento ad un sistema antifurto già preesistente.

Dove Acquistare

Alcuni consigli per contrastare i furti

Sicuramente gli impianti antifurto sono molto importanti per poter contrastare le visite dei malintenzionati, ma è importante anche conoscere alcune regole che possono rendere la vita dei delinquenti molto più dura.

Per prima cosa diffidate di tutte le persone che non conoscete. Chiunque si presenti davanti a casa vostra con una scusa, non fatelo entrare e non date confidenza. Stessa cosa se avete un’attività. Se qualcuno è particolarmente curioso, non rispondete alle sue domande e cercate di allontanarlo. Chiudete sempre casa accuratamente, non date le chiavi a nessuno e cercate di avere sempre orari diversi, in modo da non dare ai ladri la possibilità di individuare tempi morti. Attrezzate le entrate con porte blindate e finestre con griglie, se abitate a piani facilmente raggiungibili. Certo è un modo di vive soffocante, ma l’unico che aiuta a prevenire brutte sorprese. Quando vi assentate chiedete ai vicini di ritirare la posta, utilizzate un timer che accenda luci e televisione, non annunciate a tutti la vostra partenza e non pubblicatela sui social network. In caso abbiate un’attività, anche se siete obbligati a esporre il cartello con il periodo delle ferie, andate ogni tanto ad aprire, ad orari e giorni diversi, anche solo per ritirare la posta, in modo che non possano sentirsi tranquilli sulla totale assenza del titolare.

Dal 2004 al 2012 i furti nelle case sono più che raddoppiati, raggiungendo una percentuale del 114%, tenendo conto solo dei furti denunciati. Il maggior numero di furti avviene nelle città medio-grandi perché è più facile individuare zone più vulnerabili o indifese. Tutta l’Italia è colpita, con una predominanza in Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte. Sotto la voce dei furti nelle abitazioni, rientrano anche quelli effettuati in box, cantine e garage.

Ogni edificio ha i suoi punti vulnerabili, differenti l’uno dall’altro, ed è proprio per questo motivo che ogni sistema d’allarme deve essere studiato a tavolino, con esperti del settore, che devono essere rigorosamente riconosciuti e certificati, per tutelarsi con truffe di vario tipo. Abbinare un impianto antifurto, ad un circuito di videosorveglianza e a un sistema nebbiogeno, offre un livello di sicurezza altamente elevato, ma bisogna saperlo posizionare strategicamente.

Quello che nessuno pensa

Si parla di antifurti per case, magazzini, uffici e attività varie, ma il nebbiogeno può essere utile anche per tutelare quelle che consideriamo le case mobili: i camper! Sono molte le persone che si sono viste svuotare il camper anche dagli oggetti più assurdi: chi decide di effettuare un furto in un camper, non va per il sottile, porta via tutto, e i danni sono molti. Anche in questo caso il sistema antifurto che sfrutta la nebbia, sta diventando un argomento molto interessante per il settore, tanto che già diverse assicurazioni garantiscono uno sconto sul premio assicurativo se il dispositivo viene installato sui mezzi, in particolare quelli nuovi. La cosa bella di questo sistema è che non rischierete di sentire partire l’allarme a cui, ormai, più nessuno fa caso, lui agisce solo nel momento del bisogno. Anche in questo caso si può collegare una sirena, giusto per avvertire che sta avvenendo qualcosa di non gradito, ma non è più quella a fungere da deterrente. Alcune case automobilistiche, visto il successo del dispositivo, stanno studiano un sistema a nebbiogeno da inserire anche sulle auto, in modo da incrementare la sicurezza dell’autoveicolo contro i furti.

