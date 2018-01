Venerdì dell’Universo: sei serate alla scoperta del cosmo

di Lucia Bianchini

“Vogliamo che la conoscenza scientifica sia patrimonio anche dei ‘non addetti ai lavori’ e vorremmo informare i giovani che questo tipo di ricerche possono essere una strada per il loro futuro”. Con queste parole Roberto Calabrese, direttore del dipartimento di fisica e scienze della terra dell’Università degli Studi di Ferrara, ha spiegato l’ideale alla base de “I venerdì dell’Universo”, ciclo di incontri promosso dall’Università in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Gruppo Astrofili ‘Columbia’, la cooperativa sociale ‘Camelot’ e ‘La terra dell’Orso–E natura’.

L’edizione 2018 inizierà venerdì 26 gennaio con Guido Barbujani che durante l’incontro “Non nei nostri geni. Criminalità, intelligenza, origini.” parlerà di interpretazione del genoma umano. Venerdì 9 febbraio Elena Cattaneo, docente di farmacologia nominata senatore a vita per alti meriti scientifici nel 2013, parlerà della Corea di Huntington, malattia genetica di cui si è occupata in tutta la sua carriera, e dell’esperienza nei lavori del Senato.

Con l’incontro di venerdì 16 febbraio si torna all’astrofisica con ‘Cento miliardi di particelle per studiare il cosmo dalla Stazione Spaziale Internazionale’ in cui Bruna Bertucci parlerà di raggi cosmici e del loro studio tramite l’Alpha Magnetic Spectrometer, un esperimento operante a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Dell’esplorazione del Sistema Solare e delle scoperte delle missioni Galileo e Cassini nel sistema di Saturno e Giove alla ricerca di bacini di acqua parlerà Giuseppe Mitri venerdì 9 marzo. La conferenza di Nicola Pugno di venerdì 23 marzo tratterà i materiali bioispirati: materiali presenti in natura studiati allo scopo di replicarli in laboratorio e accentuarne le caratteristiche. In conclusione, venerdì 6 aprile si parlerà di Universo con Giovanni Losurdo che spiegherà le recenti scoperte legate alle onde gravitazionali e all’universo oscuro.

Le serate, a ingresso libero, si terranno in Sala Estense (piazza Municipale) dalle ore 21 e possono essere seguite in streaming dal canale Youtube dell’iniziativa.

“Ci occupiamo di divulgare la buona scienza: troppo spesso ci troviamo a dover contrastare persone che sanno tutto studiando su Google”, ha affermato Giovanni Sartorato, presidente del Gruppo Astrofili Columbia.