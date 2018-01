Ritiro romano per la Spal

Mini ritiro per la Spal che da sabato 13 gennaio riprenderà gli allenamenti a Roma, dove rimarrà fino al 15 per poi fare ritorno a Ferrara, dove la ripresa delle sessioni è in programma per il 17 successivo.

Ci sarà dunque tempo per mister Leonardo Semplici per dare una sistemata a tutte le (tante) cose che non hanno funzionato sabato contro la Lazio, a partire dalla difesa, trafitta cinque volte (4 da solo Ciro Immobile). La Serie A riprenderà infatti solo domenica 21 gennaio, quando nel pomeriggio la Spal affronterà l’Udinese allo Stadio Friuli.