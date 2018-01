Spalpitazioni. Le impressioni a caldo dei tifosi dopo Spal-Lazio

di Andrea Magri

Il 2018 per la Spal inizia con una cocente sconfitta contro la Lazio di Immobile che ne segna quattro all’incolpevole Gomis. La partita per la cronaca è terminata sul punteggio di 5 a 2 per la squadra biancoceleste su quella biancazzurra.

Al termine dell’incontro abbiamo raccolto alcuni commenti tra i tifosi. Sulla partita e sui singoli: “La Spal ha giocato bene, peccato dietro perché Felipe è un disastro”. Dello stesso parere un altro sostenitore: “Abbastanza forte questa Lazio, bene la Spal nel primo tempo che, però paga gravi buchi difensivi”.

Intervistato anche un supporter laziale il quale fa i complimenti alla Spal, le augura di salvarsi e dice: “La Lazio è più forte, ha meritato la vittoria”.

Sul mercato che ha aperto qualche giorno fa, i tifosi all’unanimità sperano possano arrivare due difensori d’esperienza e un centrocampista che faccia girare la palla più velocemente.

Segnaliamo che il deflusso dei sostenitori spallini e laziali è avvenuto in maniera fluida e regolare senza tafferugli e schermaglie. Tanta sportività oggi sugli spalti del Paolo Mazza.

Prossimo appuntamento, domenica 21 Gennaio, ore 15 allo “Stadio Friuli”, dove la Spal affronterà l’Udinese.

