Spal-Lazio, il fischietto è Tagliavento

Sarà Paolo Tagliavento della sezione di Terni ad arbitrare il match in programma sabato 6 gennaio alle ore 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara tra Spal e Lazio, valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie A Tim.

Tagliavento sarà aiutato dagli assistenti Carbone e Bottegoni. Il VAR sarà Massimiliano Irrati, l’AVAR Aureliano.

Tagliavento è stato, fino all’inizio del 2018, arbitro internazionale per dieci anni. Ha diretto più di 20o partite del campionato italiano.

Il suo fischietto è stato impegnato anche nelle coppe europee (il 20 ottobre 2015 ha diretto in Champions League la gara tra la Dinamo Zagabria e i greci dell’Olympiacos) e nelle qualificazioni al Campionato Europeo 2016.

Nel maggio 2017 è stato designato per la prima volta in carriera per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio.