Spal-Lazio, partita la vendita dei biglietti

Dopo il periodo di prelazione riservato ai possessori di Spal Card, è partita alle ore 16 di ieri, venerdì 29 dicembre, la vendita libera della gara Spal-Lazio, in programma sabato 6 gennaio alle ore 15 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara.

Fino alle ore 13 del giorno della gara, i biglietti saranno acquistabili all’interno del sito www.vivaticket.it e presso i punti vendita del circuito VivaTicket.

Attraverso la procedura online, i biglietti dei settori Curva Ovest, Gradinata Centrale, Gradinata Laterale, Tribuna Blu, Tribuna Azzurra e Tribuna Bianca saranno in vendita sia nella tariffa intera, sia in ridotto, come per l’acquisto nei punti vendita del circuito nazionale.

Al momento dell’acquisto presso i punti vendita, sarà necessaria l’esibizione di un documento d’identità.

Il cambio di nominativo sarà possibile solo per gli abbonamenti e non per i singoli tagliandi.

Per eventuali biglietti residui (escluso il Settore Ospiti), la Biglietteria Centrale dello Stadio “Paolo Mazza” sarà aperta dalle ore 13 alle ore 15,30 di sabato 6 gennaio.

Spal-Lazio rientra nelle 18 gare comprese nell’abbonamento per la stagione 2017/2018, con le tariffe dei biglietti delle partite Top.

SETTORE OSPITI

I tagliandi del Settore Ospiti saranno in vendita solo ed esclusivamente presso i punti vendita VivaTicket della regione Lazio.

I residenti nella regione Lazio potranno acquistare solo in questo settore.

Presso le rivendite autorizzate della regione Lazio sarà possibile acquistare biglietti per il solo Settore Ospiti.

TABELLE PREZZI SPAL-LAZIO

Prezzi validi per la prevendita

Settore Intero Ridotto CURVA OVEST 35 € 24,50 € GRADINATA LATERALE 50 € 35 € GRADINATA CENTRALE 70 € 49 € TRIBUNA BIANCA 75 € 52 € TRIBUNA AZZURRA 100 € 70 € TRIBUNA BLU 130 € 90 € TRIBUNA EST OSPITI 35 € 24,50 €

Prezzi validi il giorno della gara al botteghino

RIDOTTI

1 – Donne

2 – Over 65 Nati fino al 31/12/1952

3 – Under 16 Nati dal 01/01/2002 in poi

OMAGGI

Gli omaggi si applicano solo ed esclusivamente a invalidi 100% con accompagnatore , seguendo la procedura riportata nell’apposita sezione “Regolamento Accrediti Disabili” del sito internet www.spalferrara.it