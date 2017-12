Spal, Schiattarella torna in gruppo

Doveva essere l’ultimo allenamento a porte aperte della settimana prima della sfida, in programma sabato alle 15, che vedrà i biancazzurri fronteggiare la Sampdoria al Ferraris di Genova. Così, però, non è stato. Mister Semplici infatti, già dal primo pomeriggio di ieri (27 dicembre), ha scelto di optare per una seduta a porte chiuse, da svolgere lontano da occhi indiscreti al fine di preparare al meglio e in totale segretezza il duello ai blucerchiati di Giampaolo.

Tra le buone notizie di giornata per il tecnico toscano, spicca su tutte il rientro con il resto del gruppo di Pasquale Schiattarella dopo che, lo stesso centrocampista, nella seduta del martedì si era fermato a causa di una botta rimediata al piede. Per l’ex Livorno, dunque, nulla di grave in vista della prossima gara dove, se in forma come nell’ultimo periodo, potrà ritagliarsi con buone chances uno spazio nell’undici di partenza.

Troverà difficoltà a ottenere una maglia da titolare, invece, Michele Cremonesi. Il difensore, suo malgrado, con quello di ieri è già al secondo allenamento saltato e potrebbe, con molte probabilità, lasciare spazio ad un compagno di reparto, come il quotato Felipe, per difendere la porta di Gomis dagli attacchi di Quagliarella e compagni.

Solo allenamento differenziato, in ultimo, per Poluzzi, Costa e Konate, con i primi due che continuano il lavoro a parte per tornare ad essere disponibili e dare il loro contributo nel girone di ritorno.

Per quanto riguarda invece la trasferta di Genova, sono novecento i cuori spallini che seguiranno gli estensi in quel di Marassi. Sono 275, di cui 83 ospiti, i biglietti già acquistati per Spal-Lazio.