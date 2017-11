Precipita e cappotta nella scarpata, ferito in ospedale

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. Ha finito la sua corsa fuori strada cappottandosi nella scarpata il conducente della Fiat Punto che, intorno alle 20 di sabato sera, percorreva la Sp 15 (via del Mare) all’altezza di Volania. Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo, un 42enne del luogo, è stato trasportato nel vicino ospedale del Delta di Lagosanto con lesioni di media gravità, comunque in condizioni non critiche.

Sul posto la squadra di Vigili del Fuoco di Comacchio i Carabinieri del Comando lagunare hanno predisposto il non facile recupero del mezzo, capovolto in fondo ad uno scosceso fossato, tra rovi e arbusti.

A notarlo alcuni passanti, che hanno allertato le forze dell’ordine mentre il conducente si era autonomamente messo in salvo, come in autonomia – secondo quanto accertato per il momento dagli uomini dell’Arma – ha deviato fuori strada.

Guidando in direzione Ferrara nel tratto compreso tra la rampa di uscita dalla superstrada e l’intersezione con viale delle Regioni, l’uomo ha in qualche maniera perso il controllo della vettura, investendo la corsia opposta e iniziando a precipitare a sinistra. Prima di cappottarsi, secondo i rilievi, avrebbe comunque percorso una cinquantina di metri atterrando rovi e cespugli.