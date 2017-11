Allenamento e riabilitazione, il Palagym apre la strada all’Europa

Il Palagym di Ferrara apre la strada all’Europa in materia di allenamento e riabilitazione. Una via pionieristica in cui l’impianto di piazzale Atleti Azzurri d’Italia è capofila con il progetto europeo I Won (Work Out Now) partito lo scorso mese di marzo con il tavolo di lavoro coi partner e intensificato ad ottobre con tre giorni intensi (23-24-25 ottobre) in cui sono state gettate le basi per il prosieguo.

“È sicuramente una delle cose più importanti che si possono vedere qui a Ferrara – commenta Luciana Pareschi, delegata provinciale Coni -, non a caso abbiamo segnalato il PalaGym come centro Coni di riferimento per l’Emilia Romagna (18 in tutta la regione, ndr), il secondo nella nostra provincia, capace di essere trasversale e abbracciare varie discipline sportive”.

Infatti, grazie ai finanziamenti del Programma Europeo Erasmus + Sport, un gruppo di istruttori, docenti di scienze motorie e dirigenti sportivi di tre diversi paesi europei sta avendo l’opportunità di lavorare insieme per confrontarsi sui più innovativi metodi di allenamento equilibrato e “adattato” alle esigenze del singolo sportivo. Nel frattempo sono state ultimate le linee guida con raccomandazioni rivolte a coaches, istruttori, trainers di diverse discipline sportive per sensibilizzarli sull’importanza di un programma di allenamento equilibrato volto a proteggere i giovani sportivi dagli infortuni.

“Adesso ci siamo focalizzati sulle raccomandazioni incluse nelle linee guida rivolte a coach, insegnanti ed istruttori – spiega Irena Cikotiene, coordinatrice del progetto per conto dell’Università Sport della Lituania -, l’obiettivo è realizzare e promuovere una app per smartphone e pc utilizzabile da tutti gli addetti ai lavori”. L’equipe, di cui fa parte anche la delegazione del distretto comunale di Mirandela in Portogallo. ha affrontato il problema della prevenzione degli infortuni in special modo per i giovani atleti. Il lavoro intanto proseguirà nei prossimi mesi: tra gli obiettivi di I Won c’è appunto la costante divulgazione dei risultati raggiunti per sottolinearne l’approccio ‘open’ e molto europeista.