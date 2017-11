Raffica di denunce a Ferrara, tra cui la sottrazione di minore all’estero

Raffica di denunce per otto differenti reati. Una giornata tutt’altro che tranquilla quella di venerdì per i carabinieri della Stazione di Ferrara che, al termine di mirate attività investigative, hanno denunciato sei persone in stato di libertà.

La prima a finire nei guai è una donna ucraina di 34 anni residente a Ferrara, la quale ha abbandonato il nucleo familiare a Ferrara per recarsi in Ucraina con il figlio minore, senza il consenso del padre del bambino. Un viaggio senza permesso che le costa una denuncia per sottrazione di minore all’estero.

Ci è andato giù pesante anche un operaio siciliano di 19 anni, residente in provincia di Siracusa, poiché, nel corso di una lite scaturita per futili motivi, ha minacciato una donna ferrarese danneggiandole anche lo specchietto retrovisore esterno dell’autovettura. Il giovane è stato quindi denunciato per minaccia e danneggiamento.

Tre reati a carico invece di un pregiudicato copparese di 41 anni, residente in provincia di Rovigo, denunciato per sostituzione di persona, falsità materiale e truffa. L’uomo aveva effettuato il passaggio di proprietà di un motociclo intestandolo falsamente ad una terza persona, producendo documenti ed attestazioni a firma del citato soggetto fittizio.

Nei guai anche due persone per ricettazione: un 30enne originario della provincia di Reggio Calabria e residente a Ferrara poiché, al fine di trarne profitto, aveva acquistato un telefono cellulare Samsung S7 risultato provento di un furto avvenuto a Ferrara lo scorso mese di luglio ai danni di un’insegnante; e un’operaia pakistana di 34 anni residente a Ferrara, trovata in possesso di una bicicletta provento di un furto avvenuto in città lo scorso 16 ottobre ai danni di un cittadino del posto. La bici è stata restituita all’avente diritto.

Infine un minorenne è stato denunciato per furto aggravato all’interno del centro commerciale “Il Castello”. Il ragazzino è stato sorpreso presso il negozio “H&M” mentre oltrepassava le casse occultando una maglia del valore di 29 euro da cui aveva rimosso la placca antitaccheggio.

