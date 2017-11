Cancelli aperti di notte al camposanto, “carenza di organico?”

Mancanza di rispetto per la memoria dei defunti secondo la consigliera comunale Paola Peruffo, che lancia un’interpellanza al sindaco in seguito al ripetersi di episodi di mancata chiusura dei cancelli presso il camposanto di San Martino anche dopo le 17, “orario di chiusura del camposanto chiaramente indicato dai cartelli informativi affissi da Ferrara Tua”.

Episodi che “si sono già verificati in passato – dichiara la consigliera di Forza Italia – e in altri luoghi di culto si sono verificati furti di rame e altri spiacevoli situazioni. Malgrado alcuni cittadini abbiano in diversi momenti segnalato la mancata chiusura dei cancelli a Ferrara Tua – che gestisce i servizi cimiteriali – e alla polizia municipale, il fatto di San Martino purtroppo continua a ripetersi”.

Considerando l’affluenza cospicua ai campisanti nel corso delle giornate di commemorazione dei defunti e di Ognissanti, e “che, al di là dei beni materiali presenti all’interno dei cimiteri, tali luoghi devono essere interdetti a persone non autorizzate in orari in cui ne è vietato l’accesso”, la consigliera chiede risposta dell’effettiva conoscenza da parte della Giunta a proposito, e “se gli episodi sono dovuti a carenze di organico, a dimenticanze da parte degli addetti dell’azienda responsabile o a difetti e malfunzionamenti dei sistemi di chiusura”. Inoltre, “quali provvedimenti verranno presi per evitare che estranei possano accedere presso il camposanto in orario notturno di chiusura”.