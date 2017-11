Atalanta-Spal, occhi puntati sull’avversario

di Andrea Magri

Domenica allo stadio Atleti Azzurri di Bergamo, alle 18, si affronteranno due squadre che cercano punti per raggiungere traguardi diversi. Gli orobici arrivano dalla sconfitta in campionato contro l’Udinese e dal pareggio beffa contro l’Apollon di giovedì sera, mentre la Spal dopo otto match senza successi è tornata alla vittoria nell’ultima partita di campionato contro il Genoa.

L’Atalanta è la squadra contro cui la Spal ha vinto più partite in serie A, 11 volte in 30 (11 pareggi e 8 vittorie per i bergamaschi) incontri, anche se a Bergamo il bilancio è favorevole ai padroni di casa: sei vittorie contro le tre dei ferraresi. Sarà una partita importante per l’ex Alberto Paloschi, oggi tra le fila spalline. L’attaccante di Chiari è uno dei maggiori rimpianti della scorsa stagione per mister Gasperini. Altro ex della partita è Grassi. Il centrocampista biancazzurro potrebbe entrare a partita in corso.

Il Papu Gomez molto probabilmente sarà in campo contro la Spal. Dopo aver saltato le ultime due gare, il numero dieci atalantino sembra aver recuperato dall’infortunio al piede sinistro. La conferma arriva anche dalle parole di Gasperini in conferenza stampa: “Gomez dovrebbe giocare e Ilicic altrettanto anche se non è così certo”.

Ballottaggio in difesa dove Caldara potrebbe rifiatare a favore di Palomino che andrebbe a formare il tandem difensivo con Toloi. A centrocampo si candida per una maglia da titolare Castagne e in attacco, Cornelius insidia Petagna, anche se quest’ultimo dovrebbe partire titolare. Infine, se il trequartista sloveno Ilicic non dovesse farcela, pronto a giocare dal primo minuto Kurtic.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, Cristante, Spinazzola;Gomez, Ilicic (Kurtic); Petagna. Allenatore: Gasperini.