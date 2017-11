Il jazz sfonda lo spazio sonoro con ‘orbite’

Toccare lo spazio con un dito si può, lunedì 6 novembre – alle 21.30 – al Jazz Club Ferrara, con “Orbite”, nuovo lavoro del quartetto XY – fondato dal sassofonista Nicola Fazzini e dal bassista Alessandro Fedrigo – che celebra l’avventura spaziale ed i suoi eroi. Completano la formazione Saverio Tasca al vibrafono e Luca Colussi alla batteria. A seguire l’imprevedibile jam session.

Fazzini e Fedrigo, entrambi nati negli anni Settanta vivono la suggestione dei primi voli spaziali, quelle immagini lontane, assurte a vero e proprio mito postmoderno, che sono state fonte di ispirazione per “Orbite”, terzo album della band. Anticipa il concerto, firmato Monday Night Raw, l’aperitivo a buffet del wine bar del Torrione, accompagnato dalla selezione musicale di Willygroove Dj (a partire dalle ore 20).

“Segnali erano già pervenuti dall’album precedente e ora tutto è perfettamente chiaro: XY Quartet intrattiene una relazione privilegiata con l’avventura spaziale, i suoi eroi, le sue figure, i suoi luoghi. Da qui spicca il volo ‘Orbite’, sentito omaggio a coloro che volarono davvero in alto nei cieli, un concept album a tutti gli effetti. Lo è già dal titolo, non puro ornamento ma dichiarazione d’intenti, e finanche nella data di uscita: il 21 aprile, il giorno in cui prese il via la missione di Yuri Gagarin”.

Con esso assistiamo ad un importante passo avanti nella maturazione del linguaggio di questo gruppo nato a cavallo tra Veneto e Friuli che ha esordito con “Idea F” nel 2012 ottenendo fin da subito il plauso di pubblico e critica sia in Italia che all’estero. XY si avvale da sempre di svariati espedienti mutuati dalla musica colta del Novecento (serialità, dodecafonia, procedure aleatorie…), fondendo così jazz e ricerca con fluidità e leggerezza, omogeneizzando codici differenti ed elaborando il materiale musicale in modo mai banale.

Immancabile la jam session che condurrà a notte fonda. Ingresso a offerta libera riservato ai soci Endas. La mostra personale del giovane fotografo e promoter culturale Paolo Maiarelli ‘San Francisco Almost Blue’, è poi fruibile fino al 22 dicembre nelle serate di programmazione.