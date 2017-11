A Ferrara un novembre che non dimentica

A qualche mese dal centenario della Grande Guerra, Ferrara propone un ricco programma di iniziative per il mese in corso, non dimenticando gli anniversari degli eccidi fascisti e nazisti avvenuti nella nostra città il 15 novembre ’43 e il 17 novembre ’44.

Dal 6 al 30 novembre l’Istituto di Storia Contemporanea ospiterà i ‘luoghi della memoria’, attraverso percorsi guidati dai docenti del laboratorio di didattica dell’Istituto ai luoghi più significativi della città e della provincia segnati dal triennio ’43-’45.

Il giorno 15 verrà ricordato davanti al muretto di Corso Martiri della Libertà con l’esposizione della mostra ‘Per non dimenticare’ – alle 11.30 – ma anche con la deposizione della corona alle lapidi esterne della sinagoga di via Mazzini (alle 15).

Lo stesso giorno, alle 11, il Museo del Risorgimento e della Resisitenza aprirà la mostra ‘Geografia di una strage: gli eccidi nazi-fascisti nel ferrarese’, mentre gli studenti potranno assistere, presso la Sala Consiliare del Comune, all’incontro dal titolo ‘L’ultimo grido. La vita degli ebrei italiani ai tempi delle leggi razziali’.

Il 17 novembre – alle 17.30 – l’autrice Silvia Pascale dialogherà con lo storico Davide Guarnieri alla presentazione del suo libro ‘Come stelle nel cielo. In viaggio tra i lager’.

Memoria sarà resa anche per gli eccidi del Doro, con la cerimonia di commemorazione il 17 novembre presso il cippo di Caffè del Doro (alle ore 10), e il recital degli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Doro presso il salone della parrocchia di san Giuseppe Lavoratore.

Massimo Zaccaria concluderà il mese mettendo in scena ‘Il ritorno – l’ultima guerra’, presso il Museo del Risorgimento e della Resistenza il 25 novembre alle 10.30.