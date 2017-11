Concerto di chiusura per il concorso lirico internazionale

Copparo. Mercoledì 8 novembre alle 21, al Teatro De Micheli di Copparo, si concluderà con un concerto il sesto concorso lirico internazionale città di Ferrara, che il prossimo marzo si prepara ad approdare in Cina.

All’evento hanno aderito candidati provenienti da ogni parte del mondo per affrontare gli impervi ruoli richiesti dal bando. A concorso i personaggi di “Nabucco” di Giuseppe Verdi, che andrà in scena al De Micheli il 16 febbraio e, la prossima estate, nell’importante manifestazione ferrarese “Lirica in Castello” nel cortile del Castello Estense.

Alcune tra le voci di “Die Zauberfloete” (Il Flauto magico) di W. A Mozart riprenderanno una produzione della passata stagione (Teatro Ragazzi stagione 2016-17), secondo un progetto del Teatro Comunale Abbado di Ferrara.

Durante il concerto verrà assegnato il prestigioso premio “Daniele Barioni” al migliore giovane interprete distintosi durante la selezione che sarà consegnato direttamente dalle mani del grande tenore copparese. Il pubblico presente al concerto potrà partecipare attivamente alla selezione dei candidati in caso di valutazione ex aequo da parte della commissione ufficiale per l’assegnazione dei ruoli a concorso.

La giuria sarà composta dai maestri Dario Favretti, Riccardo Boeretto, Luciano Bonsi, Cesare Lana, Mario Menicagli, Giovanni Montanari, Maria Cristina Osti, Mauro Perissinotto e Giovanni Polo e presieduta dal grande tenore Daniele Barioni.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto alle associazione del territorio copparese. Per informazioni telefonare al Teatro “De Micheli”: 0532 864580 – 1 oppure biglietteria@teatrodemicheli.it