Scoperto un deposito di merce rubata

Usavano la loro casa come un deposito di merce rubata. Una sorta di magazzino in cui nascondere di tutto: dalle statue ai quadri, fino alle carte di credito e documenti personali.

La scoperta è avvenuta nella serata di venerdì in un’abitazione a Berra in cui vivono due rodigini, un 45enne e un 53enne, entrambi pregiudicati e domiciliati nel paese berrese, denunciati in stato di libertà per ricettazione.

La perquisizione domiciliare portata a termine dai carabinieri della Stazione di Berra, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Ambrogio, ha permesso di trovare diverso materiale provento di furto.

Nella casa-rimessa sono stati rinvenuti un busto in terracotta raffigurante San Pio da Pietrelcina, che a seguito di accertamenti è risultato asportato a Copparo il 28 ottobre scorso presso una privata abitazione che è stato restituito al legittimo proprietario; una patente di guida intestata ad un uomo residente in provincia di Rovigo, asportata il 24 febbraio 2016 sempre a Rovigo; una carta di credito priva di intestatario e addirittura un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Ferrara, intestato ad un cittadino ivoriano. Trovati anche due portafogli in pelle, entrambi vuoti ma riconducibili alla denuncia sporta da un cittadino e una scatola contenente vari oggetti di bigiotteria.

Inoltre, durante la perquisizione personale, il 45enne è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e per questo è stato segnalato alla prefettura di Ferrara come assuntore di sostanze stupefacenti.

In una stanza erano stipati anche dieci quadri per i quali sono in corso accertamenti finalizzati a stabilirne la provenienza. È possibile visionare i quadri – al fine di individuare i legittimi proprietari – presso la Stazione Carabinieri di Berra in via Pietro Nenni 14, tutti i giorni dalle 9 alle 15, chiamando preliminarmente il numero 0532 831024. Gli eventuali interessati dovranno portare al seguito la denuncia sporta.