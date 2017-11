La battaglia dei disabili oltre le barriere e gli ‘arresti domiciliari’

di Lucia Bianchini

Sensibilizzare alle necessità di persone disabili non autosufficienti e all’importanza di una vita indipendente: queste le motivazioni della manifestazione che si è svolta a Ferrara nel pomeriggio di sabato 4 novembre alle 15 alle 16 in piazza Municipale. L’appuntamento è legato al movimento ‘#liberi di fare’ nato a livello nazionale dall’idea di due sorelle disabili di Senigallia, Maria Chiara ed Elena.

“È stata predisposta un’area in cui ci saranno sedie a rotelle, bastoni per ciechi, senza persone – specifica Carlos Dana, portavoce del Comitato ferrarese area disabili -: ausili di persone che non avendo una specifica assistenza non possono essere presenti, e uno striscione con scritto ‘Verrei ma non posso’ per spiegare la loro situazione. La nostra non è una richiesta di nuovi fondi, ma di utilizzare in maniera idonea alle necessità della persona quelli già stanziati”.

Fulcro del movimento ‘Liberi di fare’ è l’idea di vita indipendente, che non vuol dire necessariamente la vita per conto proprio o la sola autonomia, ma la possibilità per le persone disabili di scegliere per ciò che le riguarda e l’assunzione di responsabilità di ogni loro volere e azione.

“Quando si parla di disabilità si pensa subito alle barriere architettoniche – racconta Cecilia Sorpilli – ma non mi cambia molto sapere che nella mia città non ci sono barriere architettoniche se, non avendo nessuno che mi alza dal letto, mi lava e mi veste, non posso uscire di casa”. Proprio questo è il significato degli ausili senza persone sulla piazza: molti disabili non autosufficienti vivono una situazione di ‘arresti domiciliari’, senza poter fare tutte le cose che richiedono un aiuto per superare un limite funzionale.

I fondi, come spiegano gli organizzatori, vanno alle case di cura o ai servizi in cui è l’ente fornitore a decidere tempi e modi dell’assistenza, mentre il movimento vorrebbe incoraggiare l’erogazione alla persona della somma destinata alla sua assistenza, in modo da attuare interventi mirati secondo le specifiche esigenze.