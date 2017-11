Atalanta-Spal. Semplici vuole sfruttare il momento: “La vittoria ha fatto bene ai giocatori”

di Andrea Mainardi

Una Spal galvanizzata dai tre punti conquistati contro il Genoa si prepara alla difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta dove i biancoazzurri saranno chiamati a confermare i progressi caratteriali visti nell’ultima partita.

Come sottolinea Leonardo Semplici, il successo al ‘Paolo Mazza’ ha dato la carica e l’energia che servivano dopo la lunga serie di risultati negativi: “La vittoria ha fatto bene ai ragazzi che hanno fatto un settimana di allenamenti tra le migliori in quest’inizio di stagione. Contro il Genoa abbiamo acquisito fiducia dimostrando che possiamo interpretare le gare anche in maniera diversa a seconda del momento e dell’avversario”.

Contro i rossoblù potrebbe essere stata la gara della svolta come fu quella contro la Salernitana della scorsa stagione? “Me lo auguro, ci stiamo sempre più calando in questa nuova realtà cercando di tirare fuori delle qualità che magari nemmeno i giocatori pensavano di avere”. L’Atalanta tra le mura amiche è una vera corazzata: “Sono una squadra straordinaria soprattutto in casa, con un pubblico caloroso. Hanno una rosa di valore che sta dando molti giocatori alla nazionale, negli ultimi due anni hanno ottenuto grandi risultati e giocano a memoria insieme”.

Nella scorsa gara, la Spal ha mostrato con successo il suo volto più cinico e concreto lasciando da parte diversi tentativi di gioco propositivo: “Abbiamo cercato di adattarci al campionato ed ai risultati, a volte bisogna cercare anche di sfruttare le ripartenze o le palle inattive. Sono convinto che con i risultati tornerà anche la consapevolezza necessaria per fare un certo tipo di gioco. Non c’è vergogna nello ‘spazzare’ il pallone in fallo laterale, lo fanno squadre più forti ed esperte e non vedo perché non possiamo imparare anche da loro”.

Mister Semplici sta recuperando diversi effettivi, ma la formazione di domenica non dovrebbe cambiare eccessivamente rispetto all’ultima volta: “In linea di massima non ci saranno grandi cambiamenti, nelle ultime partite Salamon mi ha dato più convinzioni rispetto ad Oikonomou, davanti Paloschi e Antenucci stanno vivendo un momento di particolare forma ma Borriello sarà importantissimo per noi così come Bonazzoli. Grassi è pienamente recuperato, come ho dimostrato in passato non lascio nessuno indietro cercando di coinvolgere tutta la squadra come è successo ultimamente con Schiavon. Con la sua professionalità ha potuto giocare partite importanti dando un grande contributo”.