La musica ribelle di Finardi fa sold out alla Sala Estense

di Cecilia Gallotta

Largo alla canzone d’autore venerdì sera alla Sala Estense, che registra il sold out per la prima serata della sesta edizione della ‘rassegna storica’ – organizzata dall’associazione Aspettando Godot e patrocinata da Comune, Regione e Mibact – ospitando sul palco niente meno che Eugenio Finardi.

Ma ad aprire la serata un altro mago della parola, Roberto Kunstler, che fin da ragazzo frequentava il Folk Studio di Roma. “Sono un autore per caso – si presenta alla platea – perché sono le mie canzoni ad aver trovato la loro strada. La maggior parte dei miei pezzi sono stati infatti interpretati da altre voci”, come quella dell’ “amico e compare” Sergio Cammariere, con il quale Kunstler ha diviso il palco in numerosi concerti.

E di corde, venerdì sera, non ha fatto vibrare solo quelle della chitarra. Il suo cognome del resto, neanche a farlo apposta, in tedesco significa ‘artista’; e proprio ‘Kunstler’, l’omonimo brano, ha preceduto i più celebri, tra cui ‘Dalla pace del mare lontano’ e ‘Tutto quel che un uomo’, accompagnati dal violinista Andrea Libero Cito.

Ospite d’onore il grande Gian Piero Alloisio, che ha cantato un altro legame ‘di corde’, quello con “Il mio amico Giorgio Gaber”, rivivendolo fra i brani dell’omonimo libro e le emozioni affiorate tra le note delle storiche ‘Torpedo blu’, ‘Lo shampoo’ e ‘Il dilemma’, accompagnato alla chitarra da Gianni Martini.

Ma la canzone d’autore sa essere sempre attuale, soprattutto perché “negli anni Ottanta hanno cominciato a comparire un po’ con allegria tutte quelle situazioni che ci trainiamo oggi: stupidità di massa e debito pubblico in primis”, ironizza Alloisio, prima di rendere omaggio insieme al pubblico a un’interpretazione quasi teatrale de ‘Le elezioni’ e alla grottesca – e sempreverde – smania televisiva de ‘La strana famiglia’.

Non poteva che cominciare con la sua ‘Musica ribelle’ Eugenio Finardi, un brano “con cui di solito finisco i concerti”, svela, e che rispolvera la scena rock che negli anni Settanta ha sigillato la sua firma. Sul palco con lui Claudio Arfinengo alle percussioni, la giovanissima nipote Federica Finardi Goldberg al violoncello e il suo ‘pupillo’ Giovanni Maggiore, in arte Giuvazza, alla chitarra, con i quali ripercorre le canzoni che hanno fatto la storia, anche delle emozioni, che i presenti hanno potuto riscoprire a fior di pelle tra le note di ‘Non è nel cuore’, ‘Extraterrestre’, ‘Nuovo umanesimo’, ‘Patrizia’, ‘La radio’ e tanti altri.

“Essere un cantautore in Italia è un privilegio – afferma il celebre artista milanese – perché abbiamo avuto modo di entrare nelle vite della gente con grande profondità”. Dopo quarant’anni di musica ribelle, lo spirito “ostinato e contrario” dei tempi di ‘Diesel’, ha lasciato spazio anche alla dolcezza e all’introspezione. E, come recita ‘La canzone dell’acqua’, non si sa “se fermarsi, o se ricominciare”.

Si replica questa sera, sabato 4 novembre, con il concerto dell’immenso Eugenio Bennato. Special guest della serata sarà Tricarico, in apertura si esibirà Marco Iacampo.