Ruba alcolici e aggredisce l’addetto alla sicurezza

Cento. Un furto di superalcolici si è concluso con un arresto per rapina impropria. È successo nella serata di giovedì all’interno del supermercato “102” in via del Commercio a Cento, dove è stato tratto in arresto in flagranza E.M.A., un pregiudicato di 25 anni di origine marocchina.

Il giovane, dopo essersi impossessato di varie bottiglie di alcolici del valore di 200 euro circa ed averle occultate all’interno di un borsone, ha oltrepassato la cassa senza pagare il corrispettivo.

Per questo l’addetto al controllo del supermercato ha immediatamente fermato il giovane ladro che ha reagito spintonandolo con violenza, per poi scappare. Ma la fuga è stata breve: subito dopo, il 25enne è stato raggiunto dall’addetto alla sicurezza e bloccato fino all’arrivo dei carabinieri del Norm – Aliquota Radiomobile.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto mentre il giovane è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma in attesa del giudizio direttissimo.