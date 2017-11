Ubriaco in stazione aggredisce i carabinieri

Ubriaco al volante… pericolo costante. Per la stessa incolumità degli addetti alla sicurezza stradale e ordine pubblico, che sempre più spesso vengono aggrediti durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Questa volta è toccato a due carabinieri del Norm – Aliquota Radiomobile di Ferrara, impegnati in un servizio di controllo del territorio nei pressi del piazzale della Stazione. I militari nella notte tra giovedì e venerdì hanno fermato S.A, un 50enne pregiudicato napoletano residente a Finale Emilia (MO), alla guida della propria auto.

Sottoposto all’accertamento etilometrico, che ha dato esito positivo, l’uomo ha aggredito i carabinieri per opporsi alla contravvenzione, tirando calci e pugni, oltre a spintonarli. Nonostante l’aggressione, entrambi i militari non hanno riportato ferite.

Il 50enne è stato arrestato in flagranza per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che ovviamente per guida in stato di ebbrezza. L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma in attesa del giudizio direttissimo.