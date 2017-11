La natura si reinventa con Museomix

di Cecilia Gallotta

Le vetrine di via Carlo Mayr e via Ripagrande saranno tappezzate di strane quanto curiose creature per i prossimi dodici giorni, grazie alla fantasia dei ragazzi di II E della scuola media Cosmè Tura di Barco.

“Si tratta dell’anticipo di Museomix”, spiega l’insegnante di arte e immagine Silvia Meneghini; il progetto cioè, che dal 10 al 12 novembre vedrà attivi i ragazzi anche al Museo di Storia Naturale, dove assieme a tre equipe di artigiani, designer, tecnici e informatici, si metteranno all’opera in una vera e propria officina creativa a servizio del museo.

Ma l’allestimento delle vetrine è un modo per puntare lo sguardo anche sui commercianti, perché l’associazione Mayr+Verdi fornirà il vitto alle squadre che lavoreranno al museo per le 72 ore del progetto. “L’idea è infatti quella di creare un collegamento tra il museo, la scuola e la città”, prosegue Meneghini, precisando come questa seconda edizione ferrarese sia “l’unico Museomix d’Italia a sbarcare a scuola”.

Un ‘mix’ che si riprende anche nella realizzazione fattiva del progetto, in cui i ragazzi hanno “remixato, ossia reinventato – spiega il coordinatore di questa edizione Marco Caselli – gli animali che hanno selezionato dopo aver visitato il museo”, dando vita così a serpentotteri, alcionti, lestofori, cervangudrilli e quant’altro, lavorando di fantasia ma anche di grafica.

Dopo aver abbozzato a mano libera i disegni delle più impensabili creature, gli studenti hanno infatti scannerizzato i loro lavori, “e io ho solo aggiunto la maschera nera per l’allestimento e il Qr code”, spiega la graphic designer Silvia Franzoni, per un mese buono di lavoro in orario didattico.

Un motivo d’orgoglio per i 24 ragazzi che venerdì sera hanno percorso le vie con il naso schiacciato sulle vetrine per vedere il proprio nome: del resto, “la nostra è una realtà di quartiere – afferma la prof. Meneghini – e per loro già venire in Carlo Mayr a vedere in mostra il loro operato è un vanto”. Non contando poi che, per l’anno scolastico in corso, “ogni classe delle medie – 9 in tutto – avrà la possibilità, in accordo con il Comune di Ferrara, di seguire un festival in città, ossia non solo di assistervi ma di fare della attività concrete al riguardo”: già in programma, per esempio, Riaperture e Interno Verde.