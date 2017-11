Ciclista investita da un’auto in corso Porta Po

Giornata sfortunata per i ciclisti ferraresi. Prima dell’incidente che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni investito sulle strisce in via Foro Boario, un altro sinistro si è verificato verso le 13.30 di venerdì all’incrocio tra corso Porta Po e viale Po.

Una donna di 47 anni di nazionalità ucraina – M.C. le sue iniziali – stava percorrendo corsa Porta Po in sella alla sua bicicletta quando, all’intersezione con viale Po, ha effettuato una svolta a sinistra per attraversare la strada. A questo punto un’auto che transitava in viale Po ha effettuato una regolare svolta a destra quando si è trovata improvvisamente di fronte la ciclista. L’impatto è stato inevitabile.

La 47enne è caduta a terra, riportando alcune escoriazioni. I soccorsi del 118 intervenuti sul posto hanno trasportato la donna all’ospedale di Cona dove le sono state medicate le ferite lievi. Illeso il conducente dell’auto, B.G., un uomo di 41 anni di Ferrara.