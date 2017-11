Congelati i licenziamenti collettivi alla Olicar

Procedura per i licenziamenti collettivi congelata e avvio di un percorso di cassa integrazione straordinaria per la durata di un anno. È questo il risultato del secondo incontro tra la Olicar, Rsu e organizzazioni sindacali, tenutosi nella giornata di venerdì.

La società specializzata nei servizi per l’efficienza energetica e che da diversi anni versa in condizioni finanziare precarie aveva annunciato l’esubero di 22 lavoratori su 32 dipendenti impiegati a Ferrara.

Il confronto di venerdì – si legge in un comunicato redatto dalla Rsu Olica, Fiom-Cgil e Uilm-Uil – si è sviluppato partendo dalle proposte che la Rsu e le organizzazioni sindacali avevano avanzato al precedente incontro e si arrivati alla definizione di un percorso condiviso.

Oltre allo stop alla procedura di licenziamento e all’avvio della cassa integrazione – che verrà ratificato nella prossime giornate in sede istituzionale e che prevede con un meccanismo di rotazione che garantirà sospensioni per i lavoratori non superiori a 2 mesi consecutivi e comunque per non più di 6 mesi complessivi nell’arco dei 12 mesi -, l’accordo prevede anche la disponibilità a definire un successivo percorso di mobilità con il solo requisito della non opposizione da parte del lavoratore.

«Si tratta di un risultato importante, raggiunto anche attraverso le diverse iniziative di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Olicar, che permette di non smantellare il presidio operativo della società sul territorio ferrarese, anche in vista di nuovi possibili appalti – commentano Rsu e sindacati -. Adesso diventa necessario capire nell’incontro nazionale programmato per il martedì 7 novembre a Torino quali saranno le strategie produttive e organizzative di Olicar e del Gruppo Manitalidea nel suo complesso».