Ragazzo di 15 anni investito sulle strisce

Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Foro Boario, di fronte al supermercato Conad. Il giovane – Y. A. le sue iniziali, residente a Ferrara – era in bicicletta ma non è stato ancora accertato se al momento dell’impatto fosse in sella o se stesse conducendo a mano il mezzo a due ruote.

L’incidente si è verificato venerdì pomeriggio, alle 17.20 in punto. L’auto condotta da C. B., una signora ferrarese di 47 anni, proveniente da via Bologna, stava percorrendo via Foro Boario verso viale IV Novembre quando ha incontrato sulla sua strada il ragazzino in bicicletta sulle strisce pedonali, investendolo.

A causa dell’improvviso scontro, il 15enne è caduto rovinosamente sull’asfalto rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Cona con codice rosso, ovvero di massima gravità. Il ragazzo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente si è portata anche una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi e regolare la viabilità.