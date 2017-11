«Portiamo le Olimpiadi del Reno a Cona e Quartesana»

Le Olimpiadi del Reno nel territorio di Cona e Quartesana. È l’obiettivo che si sono prefissati i membri dell’omonimo comitato organizzativo, che hanno ‘ufficializzato’ la candidatura per ospitare nella zona nord-est di Ferrara i giochi che da trent’anni, a fine maggio, coinvolgono i giovani da 7 ai 14 anni in gare non agonistiche con spirito olimpico.

«Abbiamo pensato che fosse indispensabile creare attenzione verso questa parte del territorio comunale che attualmente si trova sguarnita di infrastrutture in cui si possano svolgere sport alternativi rispetto al calcio – si legge in un manifesto/candidatura -. Crediamo fondamentale alimentare la cultura sportiva nei giovani anche facendoli partecipare a questo evento che sicuramente produce curiosità verso discipline meno conosciute».

E la sera del 2 novembre, il direttivo del comitato organizzativo Cona-Quartesana, si è riunito nel circolo Arci Cona, insieme ai rappresentanti della squadra calcio, del comitato Fiera, di quello dei genitori e della mensa per sostenere la candidatura ai giochi del 2019 che dovrebbe essere presentata lunedì al circolo l’Aquilone di Santa Maria Codifiume, dove si terrà l’assemblea dei paesi partecipanti.

«Speriamo, anzi crediamo, che il nostro entusiasmo sarà contagioso e fin da ora chiediamo la collaborazione di tutte le organizzazioni per realizzare questo evento, che vediamo come possibilità irripetibile per far crescere il nostro territorio».