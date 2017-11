Rapina il corriere e lo chiude nel furgone

Un corriere della Bartolini è stato aggredito e rapinato a Ferrara. Il furto con violenza si è consumato venerdì pomeriggio, poco dopo le 16, in via Delfini all’incrocio con via dello Zucchero in zona Argine Ducale.

Il corriere – A.F. le sue iniziali – era appena sceso dal furgoncino rosso per prendere dei pacchi e portare a termine la consegna quando la sua giornata lavorativa ha improvvisamente preso una piega inaspettata. Un uomo lo ha sorpreso alle spalle mentre era indaffarato tra i cartoni appoggiati nel baule del veicolo.

Il rapinatore lo ha malmenato e ha frugato nelle tasche per rubare al malcapitato il cellulare e il portafoglio contenente 200 euro. Per guadagnarsi la fuga, ha poi chiuso l’autotrasportatore nel cassone del furgone insieme alla merce ancora da consegnare.

Il tempo di raggiungere la portiera del mezzo (che non era comunque chiusa dall’esterno) per uscire dalla ‘gabbia’ in metallo, che l’aggressore era già scappato a gambe levate. Il corriere non è riuscito a vedere il volto del malvivente né la sua via di fuga. L’unico particolare che è riuscito a riferire agli inquirenti è stato l’accento straniero del rapinatore.

Sul posto si è portata una volante della polizia di Stato che ha raccolto la testimonianza della vittima prima di avviare le indagini. Non è stato necessario l’intervento dei soccorsi del 118: nonostante lo brutto spavento per la disavventura appena subita, l’autotrasportatore della Bartolini non è rimasto ferito.