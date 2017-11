Chuck Prophet e la sua band a ‘Reazione K’

Continua la rassegna “Reazione K”, ideata da Arci Zone K, in collaborazione con Arci Ferrara e con il patrocinio del Comune di Ferrara, alla Sala Estense di Ferrara.

Martedì 7 novembre arriva dagli States un grande musicista, Chuck Prophet con la band, supportato per l’occasione dagli inglesi Curse of Lono, in collaborazione con l’inossidabile Roots Music Club e con Solid Bond Agency.

Nato e cresciuto in California tra Los Angeles e San Francisco, Chuck Prophet è noto soprattutto per essere il co-fondatore di una delle band cardine del movimento Paisley Underground, quei Green on Red con cui incise ben 8 dischi. La carriera di sideman e solista partì nel 1990 col disco “Brother Aldo” e vede la pubblicazione di ben 14 dischi (tra live e studio) in 18 anni, oltre alle collaborazioni (tra i tanti) con Lucinda Williams, Cake, Aimee Mann, Warren Zevon e Jonathan Richman.

Carismatico e famoso per il suo stile ritmico originale, Prophet torna in Italia in full band per presentare il suo ultimo lavoro “Bobby Fuller Died for your Sins”, una sorta di viaggio nell’immaginario del sogno americano, prendendo spunto dalla figura del Fuller morto in un auto sulle colline di Hollywood nel ’66, il Fuller ribelle e un po’ dimenticato di “I Fought the Law”. Un altro lavoro eccelso di un brillante tuttologo del rock n’ roll, che riesce a fondere il suo dei sixties più pop con il rock psichedelico dei canyons californiani fino a mostrare perfino un’attitudine soul.

L’ennesimo appuntamento imperdibile con la grande musica dal vivo, che continuerà anche con il quinto evento, Giovedì 16 Novembre, quando sul palco della Sala Estense saliranno i Diaframma supportati dai nostri Go Flamingo!.

La biglietteria per il concerto di Prophet aprirà alle ore 20, il concerto inizierà alle 21 precise con l’esibizione dei Curse Of Lono.