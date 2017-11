Stabilimenti balneari. «Ora il Governo faccia come la Liguria»

Fare come la Liguria, che con due leggi regionali e un ordine del giorno ha, di fatto, prorogato per altri trent’anni le concessioni balneari, a dispetto della direttiva Bolkenstein. È ciò che chiede la Cesb, Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneare, tramite il presidente Nicola Spinabelli.

«La regione Liguria ha appena approvato due leggi e un odg a tutela del settore balneare – osserva Spinabelli -. Questa buona notizia ci è stata tempestivamente comunicata da Fabrizio Licordari, collega di Porto Garibaldi e presidente di Assobalneari Confindustria, che si sta impegnando a fondo nella lotta per la salvezza della categoria e che ha visto nei provvedimenti liguri l’accoglimento delle sue tesi.Noi della Cesb – spiega il presidente Spinabelli – pensiamo che ciò rappresenti un importante presa di posizione a favore dei balneari, l’espressione di una chiara e ferma volontà di salvaguardare la continuità del nostro lavoro. Crediamo che il governo, questo o il prossimo, dovrebbe portare avanti gli stessi contenuti in un confronto con l’Europa, invece di procedere frettolosamente entro fine legislatura con l’approvazione dell’attuale Ddl ammazzabalneari che di certo prevede solo le evidenze pubbliche per le nostre imprese».