Sciopero: disservizi per bus, treni e servizi Hera

Lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base per venerdì 10 novembre può causare disagi per i servizi di bus e treni Tper e per i servizi Hera.

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Più precisamente, per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Per il personale viaggiante dei servizi ferroviari Tper l’astensione è proclamata dalle 21 del 9 novembre alle 17.59 del 10 novembre. Sulle linee della rete di competenza Fer (Bologna-Portomaggiore, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro) saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì 10 novembre.

Disagi conseguenti allo sciopero potrebbero verificarsi anche in relazione alla possibile soppressione di treni Tper che circolano sul servizio regionale delle linee della rete Rfi Ferrara-Ravenna-Rimini-Pesaro e Ferrara-Bologna-Imola-Rimini. L’azienda comunica adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio.

Possibili disservizi causa sciopero anche a Hera: venerdì 10 novembre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi, anche presso gli sportelli commerciali aziendali. Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.