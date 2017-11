Scontro tra auto in via Imperiale, una finisce nel canale

San Bartolomeo in Bosco. Pauroso incidente in via Imperiale a San Bartolomeo in Bosco tra due vetture, una delle quali è finita nel canale al lato della carreggiata. Tre i feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, ma lo spavento è stato tanto.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 14.30 nei pressi della Locanda della Zucca. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma da un primo esame della situazione sembra che una delle due vetture stesse uscendo da un’area privata mentre sopraggiungeva l’altro mezzo.

Si tratta di una Bmw, con a bordo solo il conducente, rimasto lievemente ferito, e di una Opel con due uomini anziani a bordo. Quest’ultima in seguito all’impatto è finita nel canale. Uno dei due occupanti della Opel è uscito autonomamente dall’abitacolo, per l’altro invece si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono occupati anche del recupero del mezzo.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno preso in carico le persone ferite e le hanno trasportate in ospedale a Cona.