“Sampietrini di pessima fattura in centro”

Cento. Sono stati effettuati recentemente alcuni ripristini di sampietrini nel centro storico di Cento. Ma si tratta di ripristini di “pessima fattura”. È il giudizio impietoso di Vasco Fortini, consigliere comunale del Pd, che dà la colpa del brutto risultato alla distanza tra un pietrino e l’altro.

“Essendo infatti presenti sul posto meno pietre di quante necessario – spiega Fortini – il posatore ha ovviato aumentando la distanza tra pietra e pietra per arrivare a chiudere l’intera superficie. Il risultato estetico è assolutamente inadeguato al punto da squalificare l’intera pavimentazione e il decoro del nostro centro storico” nota il consigliere del Pd, secondo cui “appartiene a buon senso assoluto il fatto che aumentando la fuga tra le pietre si perde il disegno complessivo con evidente pregiudizio dell’effetto finale generale”.

La nuova pavimentazione del centro storico è oggetto dell’interrogazione presentata da Fortini al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici per sapere “come mai sono stati effettuati ripristini così grossolani, perché non si è vigilato sui lavori, se e, nel caso, in che modi e tempi si intenda ovviare a questa lavoro così mal fatto, se dobbiamo intendere questo quale standard qualitativo dei prossimi attesi interventi, peraltro annunciati per l’inizio dell’autunno e dei quali si è persa ogni notizia”.